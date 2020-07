BREAKING NEWS: Becali isi face ECHIPA DE FETE! Anunt BOMBA dupa ce patronul FCSB a refuzat categoric sa ia in calcul ideea

FCSB va avea in curand echipe de fete!

TAS a respins apelul facut de clubul lui Becali dupa o decizie a FRF care vizeaza dezvoltarea fotbalului feminin in Romania. Din aceasta vara, FCSB trebuie sa aiba o echipa U15 cu minimum 20 de jucatoare in lot! De la anul, FCSB si restul echipelor din Liga 1 trebuie sa aiba o echipa inscrisa in campionatele de senioare!

Federatia a fost reprezentanta la TAS de o echipa de avocati formata din Adrian Stangaciu, managerul departamentului juridic al FRF, si de avocatul Paul Ciucur. Comitetul Executiv al FRF a aprobat acum exact un an masurile de dezvoltare a fotbalului feminin prin intermediul cluburilor din Liga 1.

FCSB a pierdut si speta in care contesta dreptul cluburilor de drept public de a se 'transforma' in echipe de drept privat si de a promova in Liga 1. Beclai viza in acest caz blocarea CSA Steaua in ligile de amatori.