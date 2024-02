Dorinel Munteanu, făcut praf. "Într-un campionat mare, zburai din post în secunda doi!"

Înjurat de unii fani din Giulești în meciul Rapid - Oțelul 2-1, Dorinel Munteanu, antrenorul gălățenilor, a reacționat total greșit la finalul partidei de sâmbătă seara. "Neamțul" a răbufnit la finalul meciului, atacând arbitrajul și a avut un derapaj rasist la adresa fanilor rapidiști, despre care a spus că sunt „mai bronzați puțin”.

Sociologul Gelu Duminică a reacționat după derapajul lui Dorinel Munteanu. „«Unii suporteri erau mai bronzați» a zis antrenorul Dorinel Munteanu despre susținătorii echipei Rapid. O mizerie cu iz rasist spusă de un antrenor (a câta, oare) care nu vede nimic aiurea în astfel de exprimări care nu fac cinste nimănui. Mai ales echipei mele de suflet!

Mi-e rușine de rușinea ta, Dorinel Munteanu! Cu o astfel de declarație, într-un campionat mare, zburai din post în secunda doi!”, a fost mesajul pe care Gelu Duminică l-a postat pe Facebook.

Duminică dimineaţă, la televiziunea Digisport, Dorinel Munteanu a transmis că nu i se pare că formularea sa este cu tentă rasistă şi a subliniat că a fost jignit de fanii giuleşteni.

”Dacă vă uitaţi la interviu şi la domnişoara care a luat interviul, mi-a spus de câţiva suporteri care au fost în spatele băncii de rezerve şi tot meciul mi-au aruncat tot felul de vorbe rele şi m-au provocat. Nu cred că ”sunt bronzaţi” e o formulare rasistă, dar mai grele sunt cuvintele care mi s-au adresat mie, că nu m-au lăsat să-mi fac meseria, să antrenez echipa. Am fost şi la arbitrul de rezerva să scrie în raportul de meci acest lucru. Am apreciat fanii Rapidului, dar să mă ierte Dumnezeu, aceste specimene care au fost în spatele băncii de rezerve nu fac cinste acestui club.

Nu e vorba de amendat sau dat afară din ţară, e vorba de gestul lor, de reputaţia lor, a suporterilor şi galeriei, printre care am foarte mulţi prieteni. Acei oameni, 3, 4, 5, 10, şi-au arătat răutatea.După ce am marcat golul au aruncat cu sticle de whiskey, nu ştiu. Asta nu vede nimeni? Asta poate să vă confirme şi omul care a stat lângă mine şi a încercat să-i potolească. Ăsta e respectul pe care îl au ei pentru mine şi pentru tot ceea ce am făcut în fotbalul românesc”, a spus Dorinel Munteanu, la Digi Sport.