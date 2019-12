"Bizonul" e pe cale de disparitie! Gnohere a fost uitat pe banca la meciul cu Viitorul, iar plecarea pare tot mai aproape

Francezul nu a fost scos nici macar la incalzire.

FCSB a castigat cu 2-0 meciul din deplaserea de la Viitorul, dar alegerile lui Bogdan Vintila au fost cel putin ciudate.

Tanase a fost titluar, iar in repriza a doua, Vintila a decis sa-i introduca pe Adi Popa si Lucian Filip, jucatori de care Gigi Becali a anuntat ca se desparte in iarna.

Gnohere a fost uitat pe banca si nu a fost scos nici macar la incalzire, staff-ul FCSB-ului preferand sa joace in atac cu Adi Popa si nu cu un atacant de meserie.

Francezul a ajuns la FCSB in ianuarie 2017, cand a fost cumparat de la Dinamo pentru 250.000 de euro. In aceasta iarna, lui Harlem Gnohere i se termina contractul, iar Becali are deja o oferta de jumatate de milion de euro pentru a-l ceda.

Patronul lui FCSB a declarat de curand ca i-a propus prelungirea contractului, pentru ca nu vrea sa renunte la el, dar ca Gnohere nu ar fi fost de acord cu aceasta varianta.