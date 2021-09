Dinamovistul care vrea să se lase de fobal din cauza antrenorului: „Stă și suferă prin casă!”

Când a sosit la Dinamo, în această vară, Dario Bonetti a fost forțat să se bazeze pe jucătorii tineri, din cauza interdicției la transferuri pe care clubul din Ștefan cel Mare o avea. Însă la începutul lunii septembrie, „câinii” au primit dreptul de a face achiziții, iar Iuliu Mureșan i-a adus antrenorului italian 9 jucători pentru a-i întări lotul.

Doar o etapă a apucat Bonetti să se bucure de noile transferuri, fiind demis după umilința cu FCSB, 0-6.

Roberto Diniță, fiul cunoscutului Laurențiu Diniță, a fost debutat în Liga 1 de Dario Bonetti, în meciul cu FCU Craiova, 0-1, bifând 64 de minute. Acesta este singurul meci pe care fotbalistul de 19 ani l-a prins în prima ligă, fiind trimis la Dinamo 2 după „valul” de achiziții.

Însă Diniță nu mai dorește să se prezinte la antrenamentele echipei din Liga 3, considerând că Sorin Colgeac, actualul interimar al lui Dinamo, și-a bătut joc de el, după cum declară tatăl acestuia.

Laurențiu Diniță: „Copilul consideră că antrenorul și-a bătut joc de el”

„Nu vrea să meargă la Dinamo 2 din cauza lui Sorin Colceag. Simte că nu este dorit de antrenor.

Copilul consideră că antrenorul și-a bătut joc de el. Asta mi-a zis după ce a fost ținut pe margine la un joc-școală, 11 la 11 între ei, la un antrenament. S-a supărat pentru că pe postul lui de mijlocaș la închidere a fost băgat un mijlocaș lateral, iar el a stat pe tușă și s-a uitat.

Nu am nimic cu Colceag, să nu fiu înțeles greșit, și eu sunt antrenor! Am transmis conducerii clubului că dacă Roberto nu are valoare să fie în primii 22 nici la antrenamente, să-i dea drumul să plece sau să-l împrumute undeva.

Roberto stă și suferă prin casă. Vrea să se lase de fotbal, după atâția ani de sacrificii. Nu poți să-ți bați joc așa de un copil. Poate sunt eu subiectiv, dar trebuie să găsească o soluție să-l împrumute la Liga 4, la Liga 3, numai să joace!”, a declarat Laurențiu Diniță pentru gsp.