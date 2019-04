Cum arata acum fiul model al unui fost actionar de la Dinamo. Era considerat "androginul perfect" si prezenta moda. FOTO

Fiul lui Vladimir Cohn, fostul actionar si vicepresedinte dinamovist, este stabilit la New York.

Vladimir "Vova" Cohn este originar din Basarabia si a emigrat in tinerete in America, unde s-a casatorit si unde are doi baieti, Danny si Martin. Daca primul este un fost procuror si un actual avocat de succes, cel de-a doilea a fost la un moment dat unul dintre cele mai celebre modele androgine din SUA.



Martin a crescut in Manhattan, a intrat in modelling la 18 ani si a defilat pentru Calvin Klein, Gianfranco Ferre, Prada, Givenchy, Zaldy, Rodarte, Christophe Decarnin sau Rick Owens. In urma cu 10 ani, fiul lui Cohn dadea interviuri pentru The Guardian, Candy Magazine, V Magazine, Vogue Paris si Purple Magazine, iar New York Magazine i-a dedicat un editorial titrat “Androginul perfect”. „Multi se intreaba ce orientare sexuala am, dar nu e nici o intrebare de pus. Pentru asta am fost platit, asta am facut. In ceea ce priveste viata mea personala, am o prietena, traiesc linistit si sunt concentrat pe munca mea, pe studiile mele”, spunea Martin intr-un interviu din 2011. El a aparut si intr-o reclama pentru Gianfranco Ferre si a jucat in filmele Ribbons (2010), Into the Light (2014), Safety Curtain (2016) si Desire in New York (2016).



Fiul lui Cohn a urmat aceeasi scoala ca Edward Norton!

El a fost acceptat la celebra New York University Tisch School of the Arts, dar a parasit cursurile considerand ca „erau prea rigide si nu imi stimulau creativitatea”, studiind apoi actoria la T. Schreiber Studio, unde au invatat, printre altii, Edward Norton, Maria Bello, James Sayess sau Peter Sarsgaard.

In acest moment, Martin este actor, performer, regizor, producator, scriitor si scenarist in New York. Are cateva proiecte in desfasurare: scrie o colectie de nuvele intitulata „Judy Fucking Garland”; a terminat prima sa carte, „We’ll call you”, o colectie de memorii colective impreuna cu artista Theo Adams; a co-regizat filmul „Phone Calls” impreuna cu Bonnie Wright (Ginny Weasley din seria Harry Potter); s-a alaturat celebrei companii teatrale „Theo Adams Company”, considerata una dintre cele mai bune trupe multidisciplinare de actori, dansatori, cantareti, fotografi si performeri din lume.

VLADIMIR COHN, FOST ACTIONAR DINAMOVIST SI UNUL DINTRE CEI MAI BOGATI ROMANI

Vladimir Cohn a intrat in fotbal ca sponsor al clubului Dinamo Bucuresti, pentru ca ulterior, in perioda 1997-2007, sa devina actionar si sa indeplineasca si rolul de vicepresedinte. In aprilie 2007, el a anuntat ca nu doreste sa participe la majorarea de capital care fusese aprobata de membrii Adunarii Generale a Actionarilor, asa ca a ramas cu doar 3% din actiuni, fata de 11%, cat detinea pana la momentul majorarii. Conform unor surse, Cohn ar fi primit aproximativ 600.000 lei in urma cesionarii actiunilor si ar fi parasit clubul. Dupa Revolutie, Cohn a devenit cel mai important pion pe piata industriei de hartie, dupa ce a reusit privatizarea unicului producator de carton presat din Romania, fabrica RomCarton.

In 2018, el a finalizat vanzarea firmelor Ecopaper Zarnesti si Ecopack Ghimbav catre britanicii de la DS Smith, in schimbul sumei de 208 milioane de euro. Afaceristul este divortat de prima sotie, care a ramas in SUA, presa mondena dezvaluind ca a avut aventuri amoroase cu modelele Laura Iordache si Corina Birladeanu, creatoarea de moda Venera Arapu sau deputata Adriana Saftoiu. Cel supranumit si "Regele cartonului" sau "Milionarul de carton" ar avea o avere care il plaseaza intre primii cei mai bogati 50 de romani. In urma cu 3 ani, iubita sa mai tanara cu 30 de ani i-a daruit o fetita.