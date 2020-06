Dinamo trage sa prinda cupele europene si sa salveze sezonul! Solutia care poate aduce o infuzie de bani la club

Dinamo Bucuresti este intr-o situatie foarte dificila, dar isi poate salva sezonul dupa derby-ul cu FCSB.

Clubul din Stefan cel Mare a fost tinut in viata de suporteri, dupa ce acestia au achitat mai multe salarii si plata pentru luarea licentei din banii proprii. Programul DDB a avut un real succes si se apropie de 7000 de membri cotizanti.

Robert Thomas, reprezentant al programului, crede ca Dinamo are toate sansele sa participe in cupele europene in sezonul viitor, de unde sa primeasca o suma considerabila cu care sa isi mai acopere din cheltuieli. Prezenta 'cainilor' in Europa ar fi posibila daca ar castiga finala Cupei Romaniei. Momentan sunt calificati in semifinale, unde o vor intalni pe FCSB in dubla mansa.

"Avem sanse la cupele europene, avem semifinala din Cupa Romaniei cu FCSB. E pacat ca se joaca cu stadionul gol. Pentru toata lumea ar fi mai bine ca suporterii sa fie prezenti. E mult mai riscant pentru cei care se inghesuie in metrou. Pe stadion esti sub cerul liber.

Noi oricum vom pune biletele la vanzare online, iar banii vor fi directionati catre club. Speram ca macar la meciul retur sa putem fi prezenti pe stadion, sa ne incurajam echipa. va fi important sa fie atmosfera de derby. Dinamo joaca cu rivalul cel mai mare din Liga 1.", a spus Robert la Ora exacta in Sport.

"Vom mai lua 10% din actiunile clubului"

Reprezentatul DDB a vorbit si despre situatia noului investitor care ar vrea sa cumpere Dinamo si asteapta ca acesta sa vireze o suma de bani pentru a demonstra ca este serios.

"Daca si astazi ar intra cei 500.000 de euro, noi, suporterii, am fi multumiti si am vedea ca investitorul este serios. Daca jucatorii intra la meciul cu Chindia cu gandul la datorii si la bani, riscam sa pierdem cu o contracandidata.

Avem 10,6% din actiunile clubului si vom mai lua 10% cu banii pe care ii avem. Totul va fi foarte transparent si deschis. Ii asteptam pe toti dinamovistii adevarati sa se alature acestui proiect.", a mai spus Robert Thomas la PRO X.

