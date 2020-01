Nu au bani de licenta, dar au realizat al 3-lea transfer al iernii! Dinamo a adus un jucator trecut pe la Wolverhampton! Anutul OFICIAL facut de club

Dinamo a oficializat un nou transfer.

Formatia antrenata de Dusan Uhrina, Dinamo Bucuresti, a oficializat transferul fundasului slovac Kristian Kostrna. Anuntul a fost facut pe site-ul oficial al "cainilor" si este al treilea transfer realizat de Dinamo in aceasta iarna dupa intoarcerea lui Vali Lazar si aducerea lui Lukas Skovajsa.



"Dinamo Bucuresti anunta prin intermediul site-ului oficial, transferul fundasului slovac Kristian Kostrna la clubul din Stefan cel Mare. Ultima oara Dunajska Streda, locul 3 in prima liga a campionatului din Slovacia, Kristian Kostrna evolueaza pe postul de fundas lateral si a implinit 26 de ani luna trecuta, pe 15 decembrie.

Kristian Kostrna este un produs al Centrului de copii si juniori din cadrul clubului slovac Spartak Trnava, iar la 17 ani a fost tranferat in Anglia, la Academia celor de la Wolverhampton.

Dupa 4 ani la Wolves, in care nu a debutat pentru prim echipa, Kristian Kostrna a revenit in tara natala la Slavoj Boleraz si a mai jucat in cariera pentru Parndorf (Austria), Pirin (bulgaria) si Dunajska Streda (Slovacia). Fost component al nationalei sub 21 de ani a Slovaciei, Kristian Kostrna a facut parte din lotul largit al primei reprezentative in preliminariile Campionatului European 2020. 26 este numarul oficial de joc al lui Kristian Kostrna la Dinamo", se arata in comunicatul oficial emis de clubul din Stefan cel Mare.