”Câinii” le urmează exemplul unor alte cluburi titrate care retrogradează în diviza secundă, precum Juventus, Manchester United, AC Milan, Liverpool sau Atletico Madrid. Cel mai recent caz este cel al germanilor de la Hamburg, care au retrogradat în 2018 pentru prima oară în istoria de 101 ani a clubului.

Lista cluburilor din Europa care nu au retrogradat niciodată:

Italia - Inter Milano

Spania - Athletic Bilbao, Barcelona, Real Madrid

Olanda - Ajax, Feyenoord, PSV Eindhoven

Portugalia - FC Porto, Benfica, Sporting Lisabona

Austria - Austria Viena, Rapid Viena

Scoția - Celtic, Aberdeen

Belgia - Anderlecht

Grecia - Panathinaikos, PAOK, Olympiakos

Turcia - Beșiktaș, Galatasaray, Fenerbahce, Trabzonspor

Serbia - Steaua Roșie, Partizan

Croația - Dinamo Zagreb

Ucraina - Dinamo Kiev

În acest sezon, Dinamo a jucat 41 de meciuri (sezon regulat + play-out + baraj), contabilizând 8 victorii (4 sezon regulat + 4 în play-out), 8 remize (5 sezon regulat + 2 play-out + 1 baraj) și 25 de înfrângeri (21 sezon regulat + 3 play-out + 1 baraj).

"Câinii" au avut un golaveraj halucinant pentru o echipă de asemenea calibru, respectiv -42 (-43 sezonul regulat / +3 play-out / -2 baraj / 80 de goluri primite în total). Bucureștenii au avut a doua cea mai slabă apărare din sezonul regulat, după Academica Clinceni (-43), pierzând la scor meciurile cu FCSB (0-6, 0-3), CSU Craiova (0-5, 1-6), FCV Farul (0-3), Sepsi (1-4), CFR Cluj (0-3, 1-4) sau FC Botoșani (0-4).

Dusan Uhrin: ”Îmi ier iertare suporterilor”

„E o situație incredibilă și pentru mine, sunt foarte trist pentru că am crezut că vom trece de asta și Dinamo va rămâne în prima ligă.

Cred că acum conducerea lui Dinamo trebuie să se gândească la ce va fi în viitor pentru că, dacă dacă schimbi într-un an 55 de jucători și 4 antrenori, te gândești că în 30 de meciuri ai câștigat doar 5...e imposibil să te gândești la viitor.

Pentru mine, de asemenea, e extrem de dificil, am încercat să ofer ce am avut mai bun în această perioadă, îmi cer iertare suporterilor. Dacă vorbesc doar despre cele două meciuri, am pierdut prima parte la Cluj și de aceea ne-am dus în jos. Pierzi prima parte și după asta nu te mai poți întoarce. Nu e mult să marchezi un gol în două meciuri”, a spus Dusan Uhrin, printre altele, după meciul cu Universitatea Cluj.