CFR, victorie mare in amicalul din Austria! Elevii lui Sumudica au castigat meciul amical cu Dinamo Moscova 

Omrani a marcat un gol senzational in victoria cu Dinamo Moscova.

CFR Cluj a obtinut o victorie importanta in cantonamentul din Austria. Clujenii au castigat cu 1-0 meciul amical cu Dinamo Moscova, dupa ce au controlat intreaga partida. Singurul gol al clujenilor a fost marcat de Billel Omrani. Atacantul francez a vazut portarul advers iesit si de la 25 de metri si l-a surprins cu o executie exceptionala.

Ovidiu Hoban a declarat ca CFR a meritat victoria si ca acest meci a fost o ocazie buna ca jucatorii sa puna in practica indicatiile lui Sumudica.

"Meci greu pentru ca am intalnit intr-adevar o echipa buna, o echipa valoroasa, dar important e ca am castigat. Ne-am trezit un pic de la ultimul meci pe care l-am facut. Am castigat, s-a jucat bine, s-au respectat lucrurile care ne-au fost indicate. In majoritatea timpului am fost echipa mai buna. Trebuie sa ne pregatim pentru ca vom avea competitii destule in care trebuie sa ne prezentam cum trebuie", a dezvaluit Ovidiu Hoban dupa terminarea meciului, pentru contul oficial de Facebook al lui CFR Cluj.