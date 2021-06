Dinamo, oficial in insolventa! Ce risca dinamovistii

Tribunalul a acceptat cererea echipei din Stefan cel Mare

Cu datorii oficiale de peste 6 milioane de euro la finalul lui 2020, conform Ministerului Finantelor, Dinamo si-a cerut insolventa, acceptata astazi.

Astfel, cainii rosii sunt protejati de viitoarele solicitari din partea creditorilor. Intarea in insolventa inseamna ca si cel putin doua sezoane Dinamo nu va participa in cupele europene, si de asemenea risca depunctarea in campionat, daca planul de reorganizare nu este aprobat si daca nu se reuseste esalonarea datoriilor.

