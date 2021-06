Probleme uriase la Dinamo! Uhrin a dat un ultimatum pentru rezolvarea problemelor! Cortacero, implorat sa renunte la echipa

Dinamo vrea sa intre in insolventa si spera sa isi redreseze drumul in perioada urmatoare.

Momentan, se asteapta un raspuns din partea Tribunalul Bucuresti in legatura cu demararea procesului de insolventa. Totusi, pentru Dinamo nu exista liniste, deoarece jucatorii isi doresc sa isi primeasca toate salariile restante.

Uhrin a dat un ultimatum si spera ca in zilele urmatoare sa se intample ceva: "Am avut parte de o vreme foarte buna, Am avut toate conditiile ca sa ne antrenam si, de asemenea, am jucat si meciuri bune.

Sper ca pana miercuri sa se rezolve totul si vom vedea ce se va intampla. Nu stiu nimic. Sper sa se intample ceva azi sau maine pentru ca avem de rezolvat o multime de probleme legate de salariile jucatorilor si de transferuri.

Nu avem voie sa transferam jucatori si nu este suficient pentru competitii. Trebuie sa aducem sase sau sapte jucatori. Am multe promisiuni", a declarat Dusan Uhrin la Telekom Sport.

De asemenea, Gazeta Sporturilor informeaza ca "Serdean a transmis ca are un investitor roman, dornic si capabil de a finanta Dinamo. Tocmai de aceea a plecat el personal sa discute cu Cortacero, in tentativa de a-l convinge sa cedeze actiunile. Cu toata ca e constient ca are sanse minime."

Asta inseamna ca Cortacero este rugat sa cedeze pachetul de 72% din actiuni, pe care il detine. Asta pentru a se putea acoperi o gaura de 6 milioane de euro, datorie pe care Dinamo o are din anul 2020.