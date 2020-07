ANUNT DE ULTIMA ORA! A iesit soarele si in Stefan cel Mare! Arena de 30 de mii de locuri pentru dinamovisti: "Acolo va fi un stadion fara pista cu 33 000 de locuri"

Administratia locala investe intr-un stadion pentru clubul Dinamo.

Viceprimarul sctorului 2, Dan-Cristian Popescu ,a dezvaluit ca in spatele actualului stadion din Stefan cel Mare, va fi construita o noua arena fara pista cu aproximativ 30 de mii de locuri.

"Noi vrem sa facem stadionul nou in spate, nu unde este cel actual. Initial si eu si toata lumea am vrut sa mergem pe locatia actuala, dar am avut niste probleme. Cel mai mare aspect este faptul ca in fata nu putem sa facem un stadion fara pista, legea te obliga sa o refaci, iar visul nostru este sa facem un stadion fara pista pentru Dinamo. Proiectul stadionului nou s-a mutat in spate. Partial peste terenul Piti Varga pentru cine cunoaste geografia locului. Noi vom merge miercuri acolo si cu domnul ministru si cu cei de la CNI, i-am invitat si pe cei de la FRF pentru a identifica locatia.

Acolo va fi un stadion fara pista cu 30 de mii de locuri, chiar 33 de mii, sa vedem cum va fi proiectul, iar in fata dupa ce se termina litigiul, peste un an, terenul actual si cu intrarea vor veni in administrarea Sectorului 2. Lucrarile vor incepe anul viitor, anul acesta sper sa terminam toata birocratia. Nu cred ca vor dura mai mult de 4 luni toate actele. Bugetul exista la CNI, domnul Vela a facut toate demersuri ca bugetul sa fie pregatit. Daca toate lucrurile merg bine, sper ca in primavara sa intre buldozerul si sa inceapa amenajarile pentru noul stadion. Noi ne facem treaba cu stadionul. Stadionul va fi al statului, al Ministerului si asteptam sa joace o echipa cat mai buna pe el", a declarat viceprimarul sectorului 2 pentru DigiSport.