Dinamo NU l-a putut lua de la Chindia! Viorel Moldovan ramane la Targoviste. Anunt OFICIAL

Viorel Moldovan a purtat mai multe runde de negocieri cu Dinamo, insa va continua alaturi de Chindia.

Tratativele sunt deja de domeniul trecutului, spune Marcel Ghergu, presedinte la Targoviste. Moldovan ramane la Chindia cel putin pana la finalul sezonului.

"Am avut azi o discutie, am stabilit de comun acord ca nu pleaca acum, in plin campionat. Nu s-a pus problema clauzei de reziliere in valoare de 100 000 de euro. Viorel a fost tentat sa vina la Dinamo, oricine e tentat de un asemenea club. A intrat intr-o hora, trebuie s-o joace pana la capat alaturi de noi", a spus Ghergu pentru PRO TV.

Viorel Moldovan are contract cu Chindia pana in vara lui 2020.