Dinamo e in "groapa"! Datoria imensa pe care clubul o are de platit! Pablo Cortacero a facut ravagii in conturile clubului

Dinamo are datorii imense.

Dupa "teapa" data de investitorii spanioli, Dinamo este la marginea prapastiei. Conform doardinamo.ro, clubul avea, la sfarsitul anului 2020, o datorie ce insuma 29.777.473 lei, adica putin peste 6 milioane de euro.

Suma este una enorma, mai ales ca majoritatea echipelor din Liga 1 nu au bugetul pentru un sezon atat de mare. Spre exemplu, FC Botosani si Academica Clinceni, formatii ce au jucat in play-off in ultimul sezon, au bugete de putin peste 4 milioane de euro, iar Sepsi s-a calificat in Conference League cu un buget, conform patronului Laszlo Dioszegi, "intre 5 si 6 milioane de euro, un buget la mijlocul clasamentul in Romania".

Ca sa intelegem cat de mare este datoria, Dinamo a avut, in 2020 incasari de 3.320.000 de euro. Astfel ca Dinamo are nevoie de doua sezoane fara cheltuieli pentru a acoperi datoria, ceea ce este imposibil.

Dinamo a cheltuit 4,45 milioane de euro, deci a iesit pe minus cu un 1,1 milioane de euro, in 2020. Insa, suma totala a datoriilor este mai mare, deoarece bilantul contorizeaza sumele pe care Dinamo le avea de plata plata in decembrie inclusiv. Astfel, cel mai probabil, in acest moment datoria se apropie de 7 milioane de euro.

Ioan Andone a vorbit, saptamana trecuta, despre datoria clubului: "Eu discut foarte mult si cu Ionut Lupescu situatia lui Dinamo. Acum pot sa o spun public. La un moment dat, am avut intentia sa intru cu bani si sa cumparam de la spanioli. Eu eram unul dintre ei. Nea Mircea Lucescu mai era. Deci nu era problema banilor.

Dar ce facem cu datoria de 7 milioane de euro? Sunt la ANAF, la terti. 38 de milioane de lei. Ce faci cu astea? Ne vindem casele, ce facem?

Unele datorii sunt la Negoita, sa zicem ca te duci si te mai accepta sa le esalonezi. La Negoita sunt unu-doua milioane, nu stiu, cam acolo. Pai nici nu sunt puse alea cu jucatorii spanioli care s-au dus la UEFA. Au de platit inca doi ani. Deci 38 de milioane (n.r. – de lei) are datorii Lotus International, asta e informatia mea. Aia e problema. Nu e problema la 500.000 de euro. Aici sunt 7 milioane", a spus Ioan Andone, la Digi Sport.