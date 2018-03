Dica pregateste schimbari pentru partida cu CFR Cluj! Ce se intampla cu Pintilii dupa ce a iesit accidentat la meciul cu Viitorul

Nicolae Dica mai are doar o dilema - pe cine sa aleaga in atac.

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League!

Mihai Pintilii este apt de joc pentru meciul de duminica impotriva celor de la CFR Cluj! Schimbat la pauza din cauza unor dureri la genunchi, Pintilii si-a revenit si s-a putut antrena normal in aceasta saptamana astfel ca va putea fi titular in meciul de la Cluj.

Conform Fanatik, o schimbare sigura pe care o va face Nicolae Dica este introducerea lui Valerica Gaman in centrul apararii langa Bogdan Planici. La meciul cu Viitorul a fost ales Momcilovic, insa duminica acesta se va intoarce in banda stanga, urmand ca Junior Morais sa iasa din prima echipa.

In rest, Dica va pastra aceeasi echipa ca la partida cu Viitorul, singurul semn de intrebare ramas fiind in atac - Harlem Gnohere sau Denis Alibec? Primul a avut o evolutie sub asteptari cu Viitorul, in timp ce Alibec a fost activ dupa ce i-a luat locul. Insa Alibec vine dupa o accidentare ca l-a impiedicat sa joace mai bine de o luna.