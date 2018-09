Dica pregateste REVOLUTIA la FCSB: "De acum, asa voi juca!" Anuntul facut de antrenor despre Qaka si Vlad

Nicolae Dica i-a luat apararea lui Andrei Vlad dupa gafele cu Rapid Viena.

Nicolae Dica a vorbit laconferinta de presa de dinaintea partidei cu FC Botosani care se va desfasura pe stadionul din Voluntari duminica seara. Antrenorul FCSB-ului a confirmat despartirea de Kamer Qaka si i-a luat apararea lui Andrei Vlad.

"Vom avea o partida foarte grea maine seara, intalnim o echipa foarte buna a campionatului nostru. O echipa buna pe benzi, ma gandesc la Golofca si Chitosca, o echipa buna de contraatac. Trebuie sa fim pregatiti si cu siguranta vom fi si vom incerca sa castigam jocul" a spus Nicolae Dica in conferinta de presa de astazi.

- Despre infrangerea cu Rapid Viena: "A fost un moment dificil, am pierdut aceasta calificare. Acum trebuie sa privim in viitor. Nu mai putem sa intoarcem nimic, trebuie sa ne gandim ce trebuie sa facem ca se ne indeplinim obiectivele de acum incolo. Am avut discutii cu ei (jucatorii), sper ca au inteles ce le-am transmis si am mare incredere in continuare ca vom putea sa facem jocuri bune si sa ne indeplinim obiectivele.

Daca se intampla ca la meciul cu Sporting unde la meciul retur am sperat dar a fost foarte greu, intalneam o echipa foarte buna. Acum, in aceasta dubla cu Rapid Viena consider ca meritam sa ne calificam, am aratat ca suntem o echipa mai buna. Din pacate am avut si ghinion. De asta spun ca dezamagirea a fost mai mare"

- Despre schimbarile de la echipa: "Voi incerca sa fac o echipa pe care sa o folosim meci de meci, un 11 care sa joace impreuna. Asa putem sa avem rezultate. Voi incerca sa schimb cat mai putini jucatori. Sper sa reusesc sa gasesc cat mai rapid 11-le ideal. Pentru mine nu conteaza varsta, daca ai 18 sau 35 de ani, daca meriti sa joci, vei juca. Daca ai randament bun, ajuti echipa, faci ceea ce cer eu, atunci va juca indiferent de varsta"

- Despre titlu: "Eu nu ma gandesc la traditie, imi doresc sa castigam campionatul, cred ca avem putere, cred in jucatori si vom da totul pentru asta"

- Despre banderola de capitan: "Cu Pinti (Mihai Pintilii) am avut o discutie si cand l-am numit pe Tase (Florin Tanase), stiu ceea ce isi doreste el, nu vreau sa divulg acum. Momcilovic este un jucator cu experienta, a jucat foarte bine de cand a venit la Steaua, orice jucator care joaca meci de meci la Steaua poate sa fie capitan. Atunci cand sunt adusi la Steaua exista niste criterii. In zilele urmatoare luam decizia".

- Despre Qaka: "Am avut o discutie si cu Qaka, si patronul. Din pacate, este decizia patronului de a renunta la Qaka. Eu le-am spus parerea mea, asa a decis clubul".

- Despre Andrei Vlad: "Eu am spus si imediat dupa meci (cu Rapid Viena) ca nu trebuie sa gasim un singur jucator, ca din cauza lui s-a pierdut calificarea. A fost criticat, dar nu de noi. De mine sau de cei din conducere sau de jucatori. Nu este adevarat (ce a spus Ana-Maria Prodan). Nu a fost nimic adevarat din ce s-a scris. Noi avem incredere in Vlad, este un jucator de 19 ani, se intampla la orice jucator in care sa greseasca. Important este ca el are un caracter puternic, cu siguranta va reusi sa aiba evolutii la Steaua. Si eu am fost criticat de 30.000 de suporteri cand eram la incalzire. Numai cu evolutiile lui poate sa opreasca aceste critice"