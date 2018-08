Dica le da o veste buna fanilor si face un apel pentru meciul cu Hajduk: "Veniti cat mai multi joi seara la stadion! Ce spune despre Rusescu"

Gaz Metan 1-3 FCSB // PRO TV transmite joi meciul dintre FCSB si Hajduk Split (21:30)

Nicolae Dica: "Am facut doua schimbari la pauza ca sa aducem mai multi oameni in atac. Am marcat trei goluri, am avut si alte trei, patru ocazii de a marca."

"Nu pot sa zic ca m-a surprins Gazul, stiam cum joaca, stiam ca duc mingi lungi spre Fortes."

"Felicitari celor de la Medias pentru gazonul foarte bun. Sper sa fie la fel si la meciul cu Hajduk."

"Avem o problema la fazele fixe, iar am primit gol. Am lucrat la treaba asta, mai lucram, speram sa corectam si sa nu se mai intample."

...despre Rusescu



"Trebuie sa avem rabdare cu el, vine dupa o perioada lunga in care nu a jucat. Vom incerca sa il aducem la cel mai bun nivel fizic in cea mai scurta perioada."

...despre transferuri



"Imi doresc sa mai aducem un fundas central. Plecari? Orice este posibil, orice jucator care are o oferta buna este lasat sa plece."

...despre meciul cu Hajduk



"Vestea buna e ca Balasa este OK, este la 80-90% in momentul asta, speram sa fie la 100% joi seara."

"Urmeaza un meci foarte important. Ne-am dori sa vina cat mai multa lume la stadion, sa ne sustina si sa ne calificam" (DigiSport)