Il dau AFARA pe Sarri! Surpriza MAJORA in Premier League: cine va fi noul antrenor al lui Chelsea

Abramovici nu vrea sa mai continue cu Maurizio Sarri. A hotarat sa-l concedieze pe italian.

SportMediaset anunta ca locul fostului antrenor de la Napoli pe banca lui Chelsea va fi luat de Frank Lampard! Aflat la un meci de promovare cu Derby in Premier League, Lampard si-a dat acordul sa vina la Chelsea. Negocierile n-au durat deloc mult. Lampard e incantat de posibilitatea unei reveniri pe Stamford Bridge, unde si-a petrecut 13 ani ca jucator.



Lampard, 40 de ani, a pregatit-o in ultimul sezon pe Derby County, alaturi de care va juca pe 27 mai finala play-off-ului de promovare in Premier League, pe Wembley, impotriva lui Aston Villa.