RAPID VIENA 3-1 FCSB | "De cand m-am intors, cam asa au fost toate meciurile" Reactia lui Rusescu dupa infrangerea din Austria

FCSB a fost invinsa in meciul tur al play-off-ului Europa League cu 3-1 de Rapid Viena.

Dupa meci, Raul Rusescu a vorbit despre esecul stelistilor, care au ratat multe ocazii in meciul de la Viena.

"Da, din pacate am ratat in repriza a doua foarte mult, desi am avut un inceput de repriza foarte bun. Am marcat un gol, era 2-1, am mai avut ocazie. Apoi a mai venit acel gol care, dupa parerea mea, nu ar fi trebuit sa se intample, s-a facut 3-1. Apoi, am avut ocazii uriase. Am avut si doua bare, din pacate, plecam de la 3-1 pentru adversar. Eu sunt optimist pentru ca am aratat un fotbal care produce ocazii, trebuie sa le fructificam", a spus Rusescu la finalul partidei.

"Cred ca de cand m-am reintors, cam asa au fost toate meciurile. Prima repriza a fost asa si asa, a doua repriza... totul se shcimba. Ar trebui sa lucram la capitolul mental, sa jucam fotbal si in prima repriza, pentru ca am aratat ca putem sa jucam", a spus Rusescu.

Ce ii spune lui Florinel Coman: "Pentru el e foarte important sa fie relaxat. Are calitate si poate sa marcheze".

Mesaj pentru suporteri: "Cred ca mesajul l-am transmis in a doua repriza, in care am produs ocazii. Mie unul imi da incredere. Sunt optimist ca avand pe National Arena un stadion plin, se intoarce scorul pentru noi".

Despre Dudelange 2-0 CFR: "Pentru mine nu e o surpriza. Dudelange a eliminat Legia, iar Legia nu este o echipa oarecare. Nu pot sa ma gandesc la CFR Cluj acum, sunt trist pentru echipa mea, ca nu am fructificat ocaziile".