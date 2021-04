Dezastru pentru Dinamo la Cluj! Anton si Bejan au fost eliminati si alb-rosii au ramas in 9 oameni din minutul 37!

Dinamo a avut o prima repriza de cosmar in meciul din deplasare cu CFR Cluj.

'Cainii' au inceput destul de nervosi meciul si au facut mai multe faulturi destul de dure in primele minute. In minutul 9 Paul Anton a primit cartonasul galben pentru proteste, iar Florin Bejan a fost avertizat in minutul 15 pentru un fault asupra lui Debeljuh.

Dezastrul a inceput pentru echipa lui Multescu in minutul 31 cand Anton l-a faultat la mijlocul terenului pe Bordeianu si a primit al doilea galben de la arbitrul Marcel Barsan.

Doar 6 minute mai tarziu, celalalt avertizat al lui Dinamo de pana in acel moment, Florin Bejan, face hent la 30 de metri de propria poarta si primeste si el al doilea avertisment fiind eliminat.