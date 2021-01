Detalii EXPLOZIVE de la negocierile lui Becali cu oficialii Parmei: "A zis 'ajuta-ne sa il luam pe Man!'" Suma ceruta de starul FCSB pentru semnatura: "Fara suma asta nu merg!"

Finantatorul FCSB-ului a explicat ca negocierile s-au purtat prin intermediul varului sau, fostul agent FIFA Ioan Becali.

Giovani a dezvaluit detalii din discutiile pe care le-a purtat cu italienii si a povestit momentul decisiv cand s-a realizat tranzactia.

Dupa mai multe runde de negocieri care nu s-au soldat cu niciun rezultat, oficialii Parmei, impinsi si de situatia dificila prin care trece echipa in Serie A, si-au cerut scuze atat de la Gigi cat si de la Giovani si l-au rugat pe fostul impresar sa ii ajute sa rezolve aceasta mutare.

"Inca nu stiu, problema este ca, in momentul in care ai mei l-au dus pe Mihaila la Parma au fost intrebati de Man. Le-am zis ca o sa le dam un raspuns, sa vedem despre ce e vorba. Nu au mai revenit, dar prin luna decembrie am fost sunat de vicepresedinte, de directorul sportiv, m-au intrebat care e pretul lui Man.

Pretul lui Man este de 15 milioane, asa mi-a zis Gigi. Dupa m-a chemat Gigi, mi-a zis: 'Uite, ii dau lui Dragos de la Becali Consoulting Board o procura exclusiva pentru vinderea lui Man pana pe 15 ianuarie cu suma de 12 milioane platibile in rate in primii doi ani si jumatate si alte doua milioane bonusuri.

El le-a prezentat oferta celor de la Parma. Ei m-au contactat pentru Man, nu eu pe ei. Eu nu am schimbat o vorba cu Man pana acum, nu am habar ce numar de telefon are.

A trecut si 15 ianuarie, am ajuns la ziua de ieri, Parma probabil a crezut ca ne jucam pe sume mari, au zis sa faca o oferta. Au facut o oferta de 10 milioane echipei, nu am stiut pana ieri. M-a sunat Gigi, dar le-a zis ca nu e de vanzare decat pe 15 milioane.

Am fost sunat ulterior de vicepresedinte. I-am zis ca procura era pana pe 15 ianuarie. 'Jucatorul ar fi venit pe 4-5 ianuarie, poate si juca doua meciuri, nu mai ajungea echipa in situatia asta. V-ati trezit pe penultimul loc din clasament si sunteti disperati sa il luati pe Man'. A zis 'hai, te rog, scuza-ne. Iti cerem scuze si tie si lui Gigi, dar ajuta-ne sa il luam pe Man'. Am zis ca voi incerca sa il intreb pe Gigi.

Toata seara am vorbit cu Gigi de 50 de ori, cu ei la fel. Gigi a zis asa, vrea 13 milioane platibili in doi ani si jumatate si inca doua milioane bonus, bonusurile erau un milion daca joaca 10 meciuri in doi ani la echipa nationala si daca da in 5 ani de contract 15 goluri. Jucatorul a zis: 'Spune-le ca fara un milion nu merg!'

Eu le-am zis un milion o suta, doua, nu ma interesa cu nimic situatia jucatorului. Mi-a zis pe la 1 noaptea ca mai vorbim de dimineata. Dimineata, Gigi a zis ca ii trebuie o garantie, daca intra in faliment. Discutiile au intrat in impas.

A ramas sa vorbeasca ei club cu club, ca se pun la punct e problema. Eu am facut serviciul pe care FCSB il dorea. Gigi e tras la raspundere de nu stiu cine, are nevoie el sa fie tras la raspundere? E marfa lui", a povestit Ioan Becali potrivit Telekom Sport.