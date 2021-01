Cum a reactionat Ilie Dumitrescu dupa ce a aflat ca hotul care i-a furat identitatea poate sa faca pana la 5 ani de inchisoare! "Voi face o noua plangere"

Inalta Curte de Justitie a decis ca oamenii care se folosesc de identitatea altei persoane pentru a deschide un cont fals de Facebook sa ajunga dupa gratii.

Acest gen de infractiune se pedepseste cu inchisoare de la 1 an pana la 5 ani, potrivit Biziday. O astfel de problema a intampinat Ilie Dumitrescu, cand cineva s-a folosit de identitatea lui pentru a deschide o pagina de Facebook.

Ultima data, pagina respectiva se numea "Sir Ilie Dumitrescu" si a fost inchisa, dupa ce Inalta Curte de Justitie a hotarat acest lucru. Ilie Dumitrecu nu se multumeste doar cu atat, si a anuntat ca va merge mai departe.

"Am aflat de decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei. Poate ca unii stiu, altii nu, dar eu am fost una dintre victimele acestui gen de infractiune. La vremea respectiva, am facut si plangere la Politie, iar azi vad s-a grabit sa-si inchida contul.

Voi face o noua plangere si astept actiunea Politie pentru ca, iata, de azi acest gen de fapta este penala si se poate pedepsi cu inchisoarea", a spus fostul international roman pentru Digi Sport.

Dumitrescu a mers in 2019 la Politie pentru a reclama exista unui cont de Facebook cu numele sau, care prin postarile create ii crea un prejudiciu de imagine.

"Inalta Curte admite sesizarea formulata de Curtea de Apel Brasov prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept:

Daca fapta de a deschide si utiliza un cont pe o retea de socializare deschisa publicului (retea care nu solicita dovezi din care sa reiasa folosirea numelui real de catre detinatorul unui cont), furnizand ca nume de utilizator numele unei alte persoane si introducand date reale vizand aceasta persoana (informatii, fotografii, imagini video etc.) realizeaza conditiile de tipicitate ale infractiunii de fals informatic, prevazuta de art. 325 din Codul penal, cu referire la cerintele ca actiunea de introducere a unor date informatice sa fie realizata fara drept si, respectiv, sa aiba ca rezultat date necorespunzatoare adevarului" si stabileste ca:

"Fapta de a deschide si utiliza un cont pe o retea de socializare deschisa publicului, folosind ca nume de utilizator numele unei alte persoane si introducand date personale reale care permit identificarea acesteia, intruneste doua dintre cerintele esentiale ale infractiunii de fals informatic prevazuta in art. 325 din Codul penal, respectiv cea ca actiunea de introducere a datelor informatice sa fie realizata fara drept si cea ca actiunea de introducere a datelor informatice sa aiba ca rezultat date necorespunzatoare adevarului.

Obligatorie de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei"

Articolul 325 din Codul penal, la care face referire Inalta Curte, prevede: Fapta de a introduce, modifica sau sterge, fara drept, date informatice ori de a restrictiona, fara drept, accesul la aceste date, rezultand date necorespunzatoare adevarului, in scopul de a fi utilizate in vederea producerii unei consecinte juridice, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.