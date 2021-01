BREAKING NEWS | BECALI A ACCEPTAT OFERTA pentru Man! Anunt BOMBA FACUT IN DIRECT: FCSB ia o suma ISTORICA! Singurul detaliu de care depinde transferul

Gigi Becali a acceptat oferta italienilor pentru 'perla' sa.

Gigi Becali a dezvaluit in direct, dupa meciul celor de la FCSB la Pitesti, ca a acceptat oferta Parmei pentru Dennis Man, vorbind si despre conditia pe care a pus-o pentru ca mutarea sa se concretizeze.

"Discutiile au inceput acum o luna, ei au facut oferta scrisa de 12 milioane cu bonusuri pana la 15, eu nu am acceptat, dupa care au revenit ieri. Am spus ca nu mai de vanzare, nu mai e valabila oferta, ca nu stiu ce. Si-au dat seama ca sunt pusi pe niste piste gresite, nu stiu de cine. Am vorbit si cu Giovanni, ca un fel de intermediar.

Eu nu i-am spus Anamariei ca negociam cu ei prin Giovanni. Dupa doua saptamani dupa ce am discutat, ea imi spunea ca dau 8 milioane, 10 milioane... Eu radeam, ca eu stiam ce vorbesc. M-a deranjat si i-am spus lui Giovanni sa le spuna ca jucatorul nu se vinde decat pe 15 milioane fix si ca le multumim pentru oferta.

Daca eu iti spun ca dau 15 si tu imi dai 10... Asta m-a deranjat! Apoi m-a sunat direct patronul din America. Au fost si discutiile care au fost, si o oferta neserioasa... A zis gata, de-acum vorbesc direct cu voi. Si le-am spus 13 milioane si inca un milion daca joaca 15 meciuri in 5 ani, si inca un milion daca da 10 goluri in doi ani.

Am acceptat oferta, dar le-am spus asa. Ei vor sa dea banii in doi ani jumatate. Poate sa fie si in trei ani, nu am nicio problema. Doar ca vreau o scrisoare bancara. De ce? Pentru ca ei sunt pe loc retrogradabil si e posibil sa intre in faliment. Daca intra in faliment, nu mai iau niciun ban. Si atunci am cerut o garantie.

Mi-au zis ca au dat 70 de milioane pe club si ca au mai dat 80 de milioane, dar nu ma intereseaza. eu vreau sa-mi garantezi banii mei. Au zis ca nu se practica treaba sta, dar fara garantie eu nu vreau. Sau sa iau bani de la banca si sa-mi dea acum 12,5 milioane.

Acum a ramas, a vorbit si MM Stoica cu el, i-a explicat despre ce este vorba si i-a dat numarul lui personal de telefon. A ramas sa-l sune MM dupa meci sau maine sa discutam. I-am spus sa-i spuna ca fara garantie nu ma intereseaza, nu sunt disperat de bani, nu ma intereseaza sa-l dau acum. Afacerea s-a facut, mai trebuie doar o garantie", a declarat Gigi Becali la DigiSport.