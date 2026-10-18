Marius Șumudică nu s-a ferit de cuvinte după UTA - CFR Cluj 1-0: „Viitorul e dificil”

Marius Șumudică nu s-a ferit de cuvinte după UTA - CFR Cluj 1-0: „Viitorul e dificil” Superliga Sumudica
SPORT.RO
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UTA - CFR Cluj a contat pentru etapa a 12-a din SuperLiga.

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UTA a dominat autoritar partida de pe terenul propriu, având ocazii importante pe tot parcursul duelului. Cum fotbalul îi răsplătește pe cei care își doresc mai mult, golul a venit, El Sawy punctând în minutul 55.

Marius Șumudică nu s-a ferit de cuvinte după UTA - CFR Cluj 1-0

Deși CFR Cluj își dorea să lege victoriile, după ce în runda precedentă s-a impus la Mioveni, în duelul cu FC Argeș, lotul subțire și-a spus cuvântul, Marius Șumudică având la dispoziție foarte puțini jucători.

La scurt timp după fluierul final, Marius Șumudică a expus că rezultatul nu este surprinzător, în condițiile în care CFR Cluj s-a despărțit de nu mai puțin de 18 jucători în mercato de vară. Tehnicianul a amintit de situația dificilă în care se află clubul, astfel că nu are ce să le reproșeze elevilor săi.

"De ce să sune ciudat? Păi, noi suntem umbra CFR-ului din anii trecuți, ce să vorbim? Trebuie să vedem unde suntem. Trebuie să repet iar? Au plecat 18 jucători față de anul trecut. Nu putem să ne transformăm peste noapte.

Nu știu dacă mai pleacă și alții, eu sunt antrenor, nu am ce să spun. Viitorul e foarte dificil din toate punctele de vedere. Dacă nu ne trezim și demonstrăm că suntem un grup, nu putem.

N-am ce să le reproșez ca atitudine, și-au dorit, dar atâta au putut la momentul actual. Nu există relații de joc și nu poți câștiga doar din organizarea jocului", a declarat Marius Șumudică. 

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Marius Șumudică / Foto: PRO TV
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Ce urmează pentru CFR Cluj

În urma rezultatului de la Arad, CFR Cluj a rămas cu 16 puncte acumulate. Ardelenii ocupă, cel puțin pentru moment, poziția a 8-a în clasament, iar în etapa viitoare vor da peste liderul Dinamo, pe teren propriu.

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