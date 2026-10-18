Scene greu de crezut cu Elias Charalambous la FCSB, dezvăluite de Marcel Pușcaș: „Nu-l primeau cu ei la masă”

În acest context, Marcel Pușcaș a vorbit despre perioada petrecută de antrenorul cipriot la FCSB . Fostul oficial consideră că rezultatele obținute de bucureșteni nu i se datorează lui Charalambous , ci lui Mihai Pintilii, Mihai Stoica și patronului Gigi Becali .

Elias Charalambous traversează o perioadă dificilă în Grecia, la Levadiakos . Echipa sa a acumulat doar două puncte în primele șapte etape ale campionatului și nu a marcat niciun gol, situație care i-a determinat pe suporterii și jurnaliștii eleni să îi ceară demisia.

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Marcel Pușcaș, despre rolul lui Elias Charalambous la FCSB

Pentru a-și susține punctul de vedere, Marcel Pușcaș a povestit o scenă la care a fost martor înaintea unei partide disputate de FCSB la Târgu Jiu. Legenda Olteniei a explicat la Fanatik.ro cum decurgea pregătirea jocului în cantonamentul echipei.

„Am stat cu ei la hotel, la Târgu Jiu. Stăteau MM și Pintilii într-o parte, înainte de meci, cu laptopul și făceau scheme. Charalambous stătea la 30 de metri, la cafea. Nu-l primeau cu ei la masă.

Eu îți spun ce am văzut. Nu a avut niciun merit în ceea ce s-a întâmplat la FCSB, doar că avea licență. Pintilii a fost important. Mihai Stoica și Pintilii, punct! Și Gigi Becali, bineînțeles. Nu știu dacă antrenase până să vină la FCSB[,] Charalambous. Mă mir că, după două titluri în România, a ajuns doar la o echipă modestă din Grecia, că nu s-a dus la Al-Hazliu”, a spus Marcel Pușcaș.