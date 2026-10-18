Trupa lui Gigi Becali s-a impus cu 1-0 în fața Oțelului Galați, pe 10 octombrie, iar următorul test va fi în deplasare, contra celor de la FC Voluntari. Partida este programată mâine, de la ora 21:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Narcis Răducan a vorbit despre situația roș-albaștrilor și a transmis un avertisment clar după revenirea lui Reghecampf. Fostul mijlocaș consideră că FCSB trebuie să se claseze cel puțin pe podium, în raport cu resursele financiare ale clubului.

Avertisment pentru Laurențiu Reghecampf: „Nu are voie!”

„La FCSB nu a fost niciodată ușor. Reghe a avut performanțe în trecut, a avut și un mandat în care lucrurile nu au mers așa bine, dar e o speranță în plus. Sigur, profilul clubului va pune o frână în continuare dezvoltării, dar asta nu înseamnă că nu se pot face lucrurile mai bine decât în ultimii doi ani.

Echipa nu are voie să fie mai jos decât ceea ce oferă financiar, trebuie să fie măcar în primele 3. Nu are voie mai jos. Dar lucrurile nu sunt simple, sunt semne de întrebare legate de unele transferuri. Ei trebuie să confirme măcar condițiile, probabil cele mai bune din România”, a declarat Răducan la sptfm.ro.

Narcis Răducan o vede pe Universitatea Craiova drept etalon

Fostul internațional a lăudat și parcursul Universității Craiova, după remiza cu Getafe, scor 1-1, din Conference League. În opinia sa, formația olteană poate deveni un exemplu pentru celelalte cluburi din România.

„E mare rezultat și pentru Craiova, și pentru fotbalul nostru, avem mare nevoie să ne agățăm de ceva în perioada asta. Este chiar de lăudat. Nu ai cum să nu te gândești și la echipa națională, cam ăsta este scenariul prin care ieșim onorabil chiar și în fața unor țări mai puternice.

A jucat o echipă din La Liga cu o echipă din România care a avut parte și de decepții în această vară, după ce a fost scoasă de bulgari. Și a stat în picioare, a jucat de la egal la egal. Nu ne poate opri nimeni să obținem ceva și la un nivel mai mare, la cluburi sau la națională. Dacă scoți maximum din calitățile tale, nu este imposibil nimic”, a mai spus fostul mijlocaș.