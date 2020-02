Denis Alibec, "degerat" dupa infrangerea in fata Chindiei: "Nu inteleg. Trebuia sa jucam mai devreme."

Denis Alibec s-a declarat nemultumit de ora la care s-a disputat partida.

Astra a pierdut pe teren propriu cu Chindia Targoviste si Denis Alibec spune ca daca echipa va continua in acest fel, cu siguranta vor iesi din play-off. Partida de la Giurgiu a inceput la 20:30, iar Alibec nu intelege de ce s-a jucat atat de tarziu daca era singurul meci al zilei. Atacantul a fost deranjat de temeparaturile scazute de la ora meciului:

"O infrangere neasteptata astazi, eu zic ca am controlat meciul, cel putin prima repriza, dar cum noi am castigat unele meciuri cu o ocazie, asa ne-au batut si ei in seara asta. Eu zic ca am facut un meci bun, chiar daca am pierdut.

Ne-am dorit sa castigam, s-a vazut lucrul acesta, toata lumea a alergat, dar se mai intampla sa si pierzi. Daca continuam asa cu siguranta vom iesi din play-off.

A fost foarte frig, nu inteleg...daca este singurul meci al zilei, trebuia sa ne puna si pe noi sa jucam mai devreme", a spus Alibec la finalul partidei.