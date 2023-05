Alibec nu iese din casă de trei zile și nu va merge nici la derby-ul pentru titlu dintre Farul și FCSB. Hagi poate fi campion și fără Alibec, dacă o bate pe FCSB.

Atacantul Farului a primit mesaje în care i s-a reproșat că a luat bani de la Becali ca să ia „roșu” la Craiova și să nu joace derby-ul pentru titlu. Dărâmat, Alibec i-a zis mamei sale că nu mai iese din casă până când Farul n-o bate pe FCSB și ia titlul.

„Foarte mult contează (n.r. - că Alibec nu va juca împotriva FCSB)! Pentru că el i-a adus până acolo”, crede Becali, care este susținut de Florinel Coman: „Contează, pentru că trăgea după el toată echipa și cred că e cel mai bun jucător român”.

Emil Săndoi este convins că în ciuda problemelor pe care le are la echipă, Gică Hagi va găsi varianta ideală pentru a alcătui o echipă capabilă să se bată de la egal la egal cu FCSB, duminică, de la ora 21:00.

„Alibec e un jucător important, dar să nu uităm că Gică, din punctul meu de vedere, chiar este un geniu de antrenor. Găsește câte o soluție de fiecare dată”, a spus Emil Săndoi.

Emilia Stroe: „Denis suferă foarte mult!”

„Chiar m-am gândit foarte mult dacă să intru în direct sau nu. Au fost foarte grele ultimele 24 de ore, Denis suferă mult. Nu se iartă pentru ceea ce a făcut, cu toate că el a stat, a analizat faza şi s-a uitat ore întregi.

Nu îşi explică. Îmi spunea: 'Nu am vrut să îl lovesc sub nicio formă, doar să-l împing'. Nu îşi explică cum s-a întâmplat. Da (n.r. - am lacrimi în ochi). Suntem afectaţi pentru că s-a şi vorbit mult.

Toată lumea, am citit mesaje că ar fi dat meciul pentru FCSB. De aia şi-a luat roşu pentru că a luat bani de la Gigi Becali. I-au trimis mesaje suporterii, în general. Sunt şi online pe postările diverselor site-uri.

S-a uitat de 100 de ori la fază, dar a spus că nu a vrut nicio secundă să îl lovească. El crede că ar fi fost doar de cartonaş galben. Au fost intrări mai puternice de cartonaş roşu”, a spus Emilia Stroe - mai multe detalii AICI.