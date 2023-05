MM Stoica face un pas în spate! Oficialul FCSB a explicat de ce refuză războiul declarațiilor cu cei de la Farul

Oficialul FCSB le-a transmis acestoră că nu va intra niciodată în clinci cu Gică Hagi, deoarece este idolul său de când era un puști.

În plus, MM și-a dezvăluit cu această ocazie simpatia pe care i-o poartă lui Gică Popescu, președintele clubului Farul Constanța.

„Să câștige titlul cine merită!”

„Niciodată n-am dat înapoi când au fost atacuri la adresa echipei, în special a fotbaliștilor noștri. Nu mă refer la replici date unor specimene care nu știu altceva decât să jignească. Pentru ăștia apăs tasta IGNORE.

Totuși, n-am replicat celor datorită cărora am devenit stelist, indiferent de ceea ce a venit dinspre ei. Mă refer la monștri sacri ca Marcel Răducanu sau Tudorel Stoica. Singura polemică pe care o regret a fost cu Liță Dumitru, dar am avut timp să repar ce am făcut și relația noastră este excelentă.

Introducerea am făcut-o pentru ca cei care-mi solicită să le răspund adversarilor de duminică să înțeleagă că nu poți ataca idolul pe care-l ai de 40 ani. Iar în cazul meu, el este și va fi Gică Hagi.

Spun doar că vreau să câștige titlul cine merită și să fie un arbitraj corect!

P.S. Cu Gică Popescu nu m-aș certa indiferent care ar fi miza. Sentimentele pe care le nutresc față de el nu le poate înțelege nimeni. Sau poate doar el”, a scris MM Stoica pe contul personal de Facebook.

Farul și FCSB se întâlnesc, duminică, de la ora 21:00, la Ovidiu, în etapa cu numărul nouă din playoff-ul Superligii. O victorie a gazdelor duce titlul la Constanța, în timp ce victoria oaspeților amână deznodământul campionatului pentru ultima etapă.