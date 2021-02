"De ce l-ati schimbat pe Harut?!" "Mai bine sa nu stiti, lasa!" Raspunsul dat de Becali imediat dupa meci

Harut a fost schimbat la pauza pentru a doua oara in cele 3 meciuri de campionat in care a jucat pentru FCSB dupa transferul de la Botosani.

Becali a fost intrebat in direct la Digisport, imediat dupa joc, de ce a cerut inlocuirea lui Harut la finalul primelor 45 de minute. Patronul FCSB a inceput sa rada, fara a oferi insa e explicatie concret: "De unde sa stiu? Intrebati antrenorul! Nu v-a zis el? Mai bine sa nu stiti, lasa! V-a spus antrenorul... mai multa viteza in banda, a gandit foarte bine antrenorul (hahahaha). Nu stiu eu... Nu mai raspund la provocari."

Anterior, Toni Petrea a avut o explicatie tactica improvizata in momentul in care a trebuit sa dea explicatii in ceea ce-l priveste pe Harut, la flash interviu: "Am vrut sa aducem puitina viteaza pe dreapta, sa cream superioritate in banda. Au fost niste mici nesincoronizari defensive, asa ca am considerat ca trebuie sa intre Cristea in centru si sa mearga si Ovidiu Popescu in partea dreapta, in locul lui Harut".