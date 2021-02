Mai bine-l baga in atac daca tot aplica 'tactica Bus'. :) Harut, scos IAR la pauza de Becali: e a doua oara in 4 meciuri

Denis Harut nu l-a convins inca pe Becali!

Fundasul transferat cu 661 000 de euro chiar de la Botosani a fost schimbat dupa 45 de minute in partida cu fosta sa echipa. Folosit fundas dreapta, Harut a fost inlocuit de Iulian Cristea la pauza. S-a refacut astfel cuplul de fundasi centrali din 2020, Cristea - Miron, iar Ovidiu Popescu a facut pasi spre banda dreapta, luandu-i locul in teren lui Harut.



Pentru fotbalistul de 21 de ani este a doua schimbare la pauza in 4 meciuri la FCSB. Becali i-a facut-o si cu Clinceni, pe 7 februarie, la debutul sau pentru liderul din Liga 1. Harut a fost jucat apoi tot meciul cu Chindia, etapa trecuta, pentru ca acum sa fie din nou lasat pe banca la finalul primelor 45 de minute. Si cu Dinamo, in meciul de Cupa din Stefan cel Mare, Harut a jucat 90 de minute.

Inceputul lui Harut la FCSB seamana cu 'aventura' de 6 luni a lui Bus la aceeasi echipa. Atacantul devenise tinta preferata la inlocuiri pentru Becali, care de cele mai multe ori alegea sa-l alterneze cu Buziuc.