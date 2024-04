Darius Olaru a reacționat după criticile lui Gigi Becali: ”De ce nu m-a schimbat?” Ce notă și-ar acorda căpitanul FCSB-ului

Patronul roș-albaștrilor consideră că Olaru a avut cea mai slabă prestație de când este fotbalistul FCSB-ului.

Darius Olaru, după criticile lui Gigi Becali: ”De ce nu m-a schimbat?”

Darius Olaru a reacționat după criticile lui Gigi Becali venite după meciul cu Universitatea Craiova. Căpitanul roș-albaștrilor i-a dat dreptate patronului de la FCSB și a recunoscut că nu a avut o prestație strălucită. De altfel, Olaru a mărturisit că și-ar acorda nota 5.5 pentru prestația din meciul cu formația din Bănie.

Întrebat despre un eventual transfer, Olaru a subliniat că deocamdată este concentrat doar la câștigarea campionatului.

”Mă simt bine, am avut niște crampe pe final, dar atât, nimic mai mult. Am făcut o primă repriză foarte bună, am dominat jocul prin ocazii. Le-am lăsat posesia deliberat, am încercat să contraatacăm, știam că vor fi spații. Am marcat două goluri, iar în a doua repriză am stat și i-am lăsat să paseze. Ne-am propus să îi lăsăm să paseze. Dacă recuperam mingea, clar aveam spații.

De ce nu m-a schimbat? (n.r. despre criticile lui Gigi Becali) Știu și eu să îmi fac autocritica, știu că nu am făcut o partidă bună, dar echipa a câștigat, încerc să îmi ajut echipa cum pot. Dacă nu sunt eu sau Coman, sunt alții, echipa nu stă în mine sau în Coman. Și eu am făcut o partidă slabă, știu asta, un 5.5 maximum (n.r. nota pe care și-ar acorda-o), dar am câștigat și mergem mai departe.

Mă gândesc să câștig titlul și apoi vom vedea ce va fi (n.r. despre un eventual transfer), nu vreau să mă gândesc, trebuie să fim concentrați, încă nu este nimic câștigat, trebuie să dăm totul. Ne așteaptă un meci extrem de greu, am văzut o altă față a CFR-ului.

Este presiune, dar presiune este peste tot. Ne-am obișnuit de atâtea sezoane. Trebuie să terminăm cu capul sus și să câștigăm campionatul. Toți ne gândim la câștigarea campionatului, dar trebuie să fim concentrați la meciul următor”, a spus Darius Olaru.

