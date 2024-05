Își pierde Dinamo vedeta? Anunțul făcut de conducerea clubului: ”E un subiect fierbinte!”

Andrei Nicolescu: ”Dinamo are 75% șanse să rămână în Superligă!”

Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, a tras concluziile după meciul de pe Arena Națională.

”Trebuie să le mulțumim fanilor, care au arătat încă o dată că sunt la înălțime. Bilete vândute foarte bine pentru un astfel de meci. S-au comportat exemplar, e un pas înainte în ceea ce încercăm noi să construim în relația cu ei. Trebuie felicitați pentru că nu au avut niciun moment în gând decât Dinamo. Știam de anul trecut de la meciul cu FC Argeș. Au fost momente impresionante.

Am dovedit că suntem echipa mai puternică, cu prima șansă, dar din păcate am ratat foarte mult. Am ratat prea mult, diferența putea fi mai mare. Am ratat prea mult cu prea multă ușurință. Am tratat prea lejer situații de unu la unu cu portarul. Nu ai cum! Și ei trebuie să se deschidă mai mult, va fi un alt tip de meci. Avem șanse de 75 la sută”, a spus Andrei Nicolescu la Fanatik.

Pleacă Politic? Anunțul făcut de conducerea lui Dinamo

Recent, au apărut speculații potrivit cărora Dennis Politic ar putea pleca de la Dinamo, însă Andrei Nicolescu a spus că este exclusă o eventuală despărțire de fotbalistul de 24 de ani.

Contractul fotbalistului se va prelungi automat în cazul în care Dinamo rămâne în prima ligă. Totuși, administratorul special al lui Dinamo a spus că Politic este văzut drept un om de bază pentru ”Câinii Roșii” în următorul sezon, motiv pentru care conducerea clubului vrea să îi ofere fotbalistului un contract mai bun.

”Nu (n.r. nu este iminentă plecarea lui Politic), este un subiect fierbinte și toată lumea își poate da cu părerea. A plecat de la ideea că toată lumea credea că echipa se destramă. Speculații, el a declarat că se simte foarte bine. Pe clauza care se activează acum, mai are contract. Sunt chestii interne.

Sută la sută (n.r. mai are contract cel puțin un an). Va fi o piesă foarte importantă pentru anul viitor, asta înseamnă că ne vom așeza din nou la negocieri. Sunt câțiva jucători aflați la final de contract. Nu putem discuta nimic acum”, a spus administratorul special al lui Dinamo.

Andrei Nicolescu: ”Contractul lui Kopic se prelungește automat!”

Totodată, oficialul lui Dinamo a ținut să nege faptul că Zeljko Kopic va fi înlăturat de pe banca tehnică a lui Dinamo și a transmis că deocamdată nu sunt șanse ca fostul dinamovist Claudiu Niculescu să preia echipa.

”Nu avem de ce să discutăm asta (n.r. despre numirea lui Claudiu Niculescu în locul lui Zeljko Kopic), avem un antrenor, i se prelungește automat contractul. Nu avem cum să ne gândim la nimic, decât la ultimul meci”, a adăugat Nicolescu.