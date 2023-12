Daniel Pancu i-a făcut 'portretul' lui Octavian Popescu: „Evoluțiile îi sunt influențate de asta!”

Anunțat ca fiind un mare fotbalist de perspectivă, în schimbul căruia Gigi Becali preconiza că va încasa zeci de milioane de euro, Octavian Popescu nu a reușit să mai impresioneze în acest sezon. Tânărul jucător și-a pierdut din protagonism la FCSB, fiind adesea criticat de patronul echipei pentru prestațiile sale.

Ce a spus Daniel Pancu despre Octavian Popescu

Octavian Popescu a fost și în centrul atenției cu aspecte care nu țin de fotbal, remarcându-se prin multele tatuaje pe care și le-a făcut în ultimul an, dar și printr-o atitudine mai „înțepată”. Daniel Pancu, selecționerul naționalei de tineret, care îl are sub comandă pe Popescu la U21 a vorbit despre tânărul jucător.

La începutul mandatului lui Pancu a existat și o mică „dispută” indirectă, după ce fotbalistul s-a arătat extrem de indignat că nu fusese convocat la naționala de tineret. Selecționerul a comentat situația în care se află în prezent jucătorul, explicând motivele pentru care nu mai are același randament, punând totul pe seama presiunii.

„Foarte mult se discută despre Tavi. Eu l-am descoperit în urmă cu două luni. Din discuţiile pe care le-am avut cu el, cred că evoluţiile lui sunt influenţate de faptul că se vorbeşte foarte mult despre el zilnic.

Este greu de suportat presiunea asta pentru un jucător tânăr. El trebuie să îşi găsească liniştea şi bucuria de a juca fotbal. Pentru mine, este cel mai talentat din generaţia asta. E om, nu mai e copil, dar e tânăr, un adolescent în plină dezvoltare.

Presa îl analizează la sânge: 'A jucat bine, n-a jucat bine. A fost praf, n-a fost praf. Iubita mai în vârstă, mai tânără'. Nu e uşor”, a declarat Daniel Pancu la Orange Sport.