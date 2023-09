După nouă meciuri disputate în primul eșalon al României, FCSB se situează pe prima poziție cu 22 de puncte. CFR Cluj e ocupanta locului secund cu 19 puncte, dar cu o partidă în minus, în timp ce Universitatea Craiova completează podiumul cu 17 puncte.

Dani Coman știe ce echipe se luptă la titlu în sezonul 2023/24

Dani Coman, președinte la FC Hermannstadt, a vorbit despre lupta la titlu și a remarcat faptul că FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova și Rapid București sunt echipele care se vor bate la câștigarea campionatului în acest sezon.

De asemenea, Dani Coman a insistat că Rapid are în momentul de față un lot bun și că se va bate de la egal la egal cu toate celelalte echipe

„FCSB, CFR, Craiova, Rapidul se vor lupta la titlu. Am văzut prin ziare că Rapidul nu are acea echipă care să se lupte pentru titlu. Rapidul are în momentul de față au o echipa bună și se vor lupta pentru titlu sezonul acesta. Au un lot bun, au stabilitate financiară, au stadion nou, au suporteri extraordinari, au posibilitatea de a aduce şi alţi jucători în pauza de iarnă”, a spus Dani Coman, potrivit Playsport.

"Îți place Dawa?" Răspunsul ferm oferit de Dani Coman

FC Hermannstadt a primit vizita FCSB-ului joi seară, pe Stadionul Municipal din Sibiu. Meciul a contat pentru etapa a 10-a din sezonul regulat al Superligii României și s-a încheiat 2-2.

Dani Coman a vorbit despre Joyskim Dawa. Fundașul central a fost eliminat în minutul 60, după ce Viorel Flueran, centralul partidei, i-a arătat cartonașul roșu în urma faultului comis la Cristi Neguț în interiorul careului.

„(n.r. îți place Dawa?) Da, ieri mi-a plăcut. Să fim sinceri, nu? Ieri mi-a plăcut foarte mult (n.r. Hermannstadt – FCSB 2-2)”, a spus Dani Coman, potrivit Fanatik.