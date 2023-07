Dănciulescu a dezvăluit cât câștiga la Dinamo! Cum a recționat când a aflat ce salariu i s-a oferit lui Vlad Iacob

Vlad Iacob a refuzat să preia rolul de director executiv al lui Dinamo, pentru care ar fi fost remunerat cu 6000 de euro pe lună, alegând să rămână administrator special, funcție pe care o indeplinește pro bono.

Decizia lui Vlad Iacob l-a contrariat pe Ionel Dănciulescu, fost oficial al clubului din „Ștefan cel Mare”, care a dezvăluit că era remunerat cu 1500 de euro pe lună în perioada în care ocupa funcția de director sportiv.

„6.000 de euro pe lună? Uau! Păi, așa mi-ar fi plăcut și mie! Și eu am stat acolo pe 1.500 de euro”, a dezvăluit Ionel Dănciulescu, la Digisport.

Acționarii lui Dinamo vor să-l dea afară pe Iacob

Vlad Iacob urmează a fi înlăturat din funcția pe care o ocupă la Dinamo, după un conflict cu acționarii Andrei Nicolescu și Eugen Voicu.

Andrei Nicolescu a vorbit despre situația lui Vlad Iacob, dezvăluind că a convocat o Adunare Generală a Acționarilor în luna august pentru a-l înlătura pe Iacob din funcție.

„Împreună cu APCH am convocat AGA și în august să fie schimbat Vlad Iacob. Onorabil ar fi ca, în aceste 35-40 de zile, să nu ia alte decizii care să afecteze acționariatul. Nu ne permitem să ia decizii discreționare până în august.

Ne-am dorit că Vlad să facă parte din echipă, eu personal am încercat asta din februarie, nu trebuie să mai spun, în februarie avea o relație rece cu APCH și Zăvăleanu, am crezut totuși că poate nu e adevărat, poate nu Vlad crează distorsiuni în relație. Nu are rost, Vlad are o poziție acum, cu asta basta”, a spus Andrei Nicolescu - mai multe detalii AICI.