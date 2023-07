„În august să fie schimbat Vlad Iacob! Onorabil ar fi să nu ia alte decizii!” Mesaj tranșant al lui Andrei Nicolescu

Administratorul special de la Dinamo nu are deloc o relație bună cu acționarii noi de la Dinamo, după cum a confirmat chiar el, într-un interviu acordat pentru www.sport.ro și PRO TV. Andrei Nicolescu a vorbit despre situația lui Vlad Iacob, dezvăluind că a convocat o Adunare Generală a Acționarilor în luna august pentru a-l înlătura pe Iacob din funcție.

Andrei Nicolescu: „Nu ne permitem să ia decizii discreționare!”

Finanțatorul „câinilor” a dezvăluit că se dorește schimbarea lui Vlad Iacob, precizând și faptul că acesta nu ar mai avea o relație bună nici cu administratorul judiciar, Răzvan Zăvăleanu.

„Împreună cu APCH am convocat AGA și în august să fie schimbat Vlad Iacob. Onorabil ar fi ca, în aceste 35-40 de zile, să nu ia alte decizii care să afecteze acționariatul. Nu ne permitem să ia decizii discreționare până în august.

Ne-am dorit că Vlad să facă parte din echipă, eu personal am încercat asta din februarie, nu trebuie să mai spun, în februarie avea o relație rece cu APCH și Zăvăleanu, am crezut totuși că poate nu e adevărat, poate nu Vlad crează distorsiuni în relație. Nu are rost, Vlad are o poziție acum, cu asta basta”, a declarat Andrei Nicolescu la Sport Report de la GOLD FM.

Replica lui Vlad Iacob pentru Eugen Voicu

"E o veste nedorită de către toată suflarea dinamovistă. Protestul magistraților a afectat nu doar insolvența lui Dinamo, ci și alte multe decizii.

Trebuie să avem grijă în plan sportiv și administrativ să continuăm în aceeași notă pozitivă. Este o decizie care are mai multe consecințe la nivelul acționariatului. Avem nevoie de acea tăiere a datoriilor. Până atunci, Dinamo are nevoie de bani. Sunt niște sume care intră la începutul sezonului, însă nevoile financiare din perioada imediat următoare și până la sfârșitul lunii august sunt mult mai mari decât încasările pe care le va obține clubul. Dinamo are nevoie de un acționariat puternic.

Relația cu acționarii, în momentul de față, nu este una extraordinară. Aceștia am înțeles că au dorința de a mă schimba, în ciuda înțelegerilor pe care le-am avut atât înainte ca ei să ajungă la Dinamo, cât și după ce au ajuns la Dinamo. Înțelegerea a fost că eu voi rămâne în această poziție. Urma să primesc un contract, am primit o propunere abia acum două săptămâni, la mai bine de patru luni de la sosirea lor. Acea propunere nu putea fi implementată, din cauza lipsurilor financiare. Administratorul judiciar nu ar fi avizat, chiar dacă eu aș fi semnat acel contract. A fost o propunere care nu avea posibilitatea de a fi implementată. A fost o propunere pe care am refuzat-o, pentru că a venit la pachet cu renunțarea mea la funcția de administrator special, în totală opoziție cu înțelegerea inițială. Explicația pe care am primit-o a fost că 'lucrurile se mai schimbă în viață'.

Este o încercare de manipulare a suporterilor, este o absurditate. Am acționat mereu în favoarea lui Dinamo, toate deciziile le-am luat în urma consultărilor cu departamentele din interiorul clubului", a declarat Vlad Iacob, pentru PRO TV.



Replica lui Vlad Iacob pentru acționarii lui Dinamo (13/07/2023) pe www.sport.ro