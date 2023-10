Potrivit unui comunicat al clubului Rapid, cei doi acționari ai giuleștenilor, Dan Șucu și Victor Angelescu au acordat un interviu publicației offthepitch.com, ce are sediul în Anglia. Șucu și Angelescu au vorbit atât despre fotbalul autohton, cât și despre modelul de business implementat la ”alb-vișinii”.

”Renașterea Rapidului. Cum un milionar din mobilă construiește un viitor strălucit fotbalului românesc”

A fost titlul interviului pe care englezii i l-au luat patronului de la Rapid. Dan Șucu a vorbit despre rețeta succesului pentru câștigarea campionatului, despre problemele financiare ale echipei, dar și despre costul unui titlu în România:

”Consider că, pentru a câștiga campionatul, sau pentru a fi în primele trei, bugetul de care ai nevoie trebuie să fie creat prin club, prin obiecte personalizabile, biletele, drepturi TV și multe altele.

Cu siguranță, Rapid a fost ajutată de guvern, atunci când a fost construit stadionuk nou. Câteva luni mai târziu după investiția inițială a lui Angelescu, un stadion nou de 14.000 de locuri a fost anunțat, pentru a servi Campionatului European U-21.

Campionii domestici câștigă în jur de 3.5 milioane, banii scăzând cu 100.000 de euro per loc final. Piața TV autohtonă este diversificată, populația Romîniei este de 19 milioane, iar fotbalul este sportul numărul unu, și cu toate acestea, potențialul de creștere nu este atât de mare. Biletele, sponsorizările și obiectele personalizabile devin astfel foarte importante. Costurile sunt deocamdată decente, un salariu fiind de exemplu 13.000 de euro per fotbalist.”, a pus în lumină finanțatorul Dan Șucu.

După cum scriu englezii în introducerea omului de afaceri român, Șucu a plătit doar 500.000 de euro pentru achiziționarea brand-ului Rapid. ”Am fost un pic nebun la acea vreme” a spus Șucu, care este de părere că multe lucruri din fotbalul românesc pot fi schimbate. ”Am investit, am cumpărat totul, și am început de la zero, dar am reușit cumva să ducem moștenirea mai departe”, a transmis Victor Angelescu.

Rapid joacă următorul meci din Superliga în deplasare, vineri, de la ora 21:00, pe terenul lui UTA Arad, în etapa cu numărul 13 din Superliga. ”Giuleștenii” se află în prezent pe a treia treaptă a Superligii, cu 22 de puncte, la patru puncte de CFR Cluj (26) și la șapte puncte de liderul FCSB (29).