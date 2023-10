De când se află pe banca tehnică a gălățenilor, Dorinel Munteanu a bifat 52 de prezențe la cârma Oțelului și a înregistrat o medie de 1.65 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Dorinel Munteanu dezvăluie: "Am discutat cu Adrian Mititelu"

Dorinel Munteanu a dezvăluit că a purtat discuții cu Adrian Mititelu, dar niciodată nu au fost conversații cu privire la venirea sa la FCU Craiova, echipă care s-a aflat în căutare de antrenor.

Tehnicianul a precizat că are un proiect la Oțelul Galați pe care care vrea să-l ducă la bun sfârșit și nu-l va abandona până când nu-și va îndeplini obiectivele.

„Nu am discutat cu domnul Pușcaș. Am discutat cu domnul Mititelu, dar nu pe tema venirii mele la Craiova. Am vorbit despre alte lucruri, pentru că noi discutăm încă de când ne cunoaștem.

Am proiectul acesta la Galați și vreau să mi-l duc la bun sfârșit. Nu-mi abandonez proiectul până când îmi voi atinge obiectivul. Bineînețeles, trebuie să îi am lângă mine pe cei care susțin echipa, mă refer aici din punct de vedere financiar. Eu mai contract anul acesta și încă un an”, a spus Dorinel Munteanu, potrivit DigiSport.

E gata! FCU Craiova are un antrenor nou: "A semnat"

Site-ul local al lui Adrian Mititelu, editie.ro, a informat faptul că FCU Craiova s-a înțeles cu Giovanni Costantino, un antrenor italian în vârstă de 39 de ani. Italianul a mai antrenat trei echipe de-a lungul carierei sale: MTK Budapesta, Casarano și Agia Napa. În perioada iulie 2018 - mai 2021, a fost secundul lui Marco Rossi la naționala Ungariei.

Sursa de mai sus a mai precizat că tehnicianul italian va fi prezentat în postura de antrenor principal la gruparea din Bănie în cursul zilei de marți. Giovanni Costantino s-a înțeles cu FCU Craiova până la finalul acestei stagiuni. În contract e stipulat dreptul de prelungire pe încă un sezon.