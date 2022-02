Dan Petrescu se teme de meciul cu FC Voluntari: „ Am jucători accidentați! Zici că a fost război!”

CFR Cluj s-a impus în runda 28 din Liga 1, 2-0 cu Sepsi OSK, și a mărit distanța față de FCSB la 11 puncte, până la meciul roș-albaștrilor cu Farul Constanța, de duminică, de la 21:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Însă Dan Petrescu nu are timp să se bucure de cele trei puncte obținute pe terenul de le Sfântu Gheorghe. Antrenorul campioanei României se gândește la următorul duel, cu FC Voluntari, de miercuri, de la 19:55, LIVE TEXT pe www.sport.ro, și este îngrijorat că jucătorii săi nu vor fi apți pentru partida cu ilfovenii.

Dan Petrescu: „Păcat că ni se înjumătățesc punctele”

„Am întâlnint un adevrsar foarte bun, acasă au batut Craiova și Farul și au dominat FCSB-ul, au un joc de pase foarte bun la mijlocul terenului. După ce am marcat golul, ne-au dominat, au avut posesie, cornere, dar nu au avut nicio ocazie clară. Noi am fost puțin cam noi pe mijloc și pe benzi. Am zis la pauză că nu vom câștiga meciul dacă jucăm așa. Am avut 2-3 ocazii. Cred că se mai întoarce roata putin, cand am fost egalați în minutele 93, 96, cu FCSB, cu UTA, dar și băieții au muncit foarte bine, nu am ce să le reproșez. Orice schimbare face antrenorul, jucătorii sunt buni la CFR, depinde de atitudine.

Am mai zis în tur că am fost extraordinari, iar apoi am făcut 4 egaluri. Păcat că ni se înjumătățesc punctele. Întâlnim echipa de pe locul 3, care este deja în playoff, surpriza campionatului este Voluntari. Am jucători accidentați, cu mâna cu capul, zici că a fost război”, a declarat Dan Petrescu la finalul meciului.

În urma succesului de la Sfântu Gheorghe, CFR Cluj a acumulat 70 de puncte după 28 de etape, cu două meciuri înainte de finalul campionatului regulat.