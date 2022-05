Dan Petrescu, revoltat și după 6-0: "Avem 92 de puncte, trebuia să sărbătorim! Am făcut multe greșeli"

Obligată să învingă pentru a-și menține avansul față de FCSB, CFR Cluj a început în forță, iar la pauză conducea deja cu 4-0. Alexandru Păun (2'), Ciprian Deac (20'), Cristi Manea (37') și Gabriel Debeljuh (45') au marcat în primul act pentru ardeleni.

Dan Petrescu, revoltat și după 6-0

Piteștenii au dezamăgit și în repriza secundă, iar Gabriel Debeljuh a reușit dubla în minutul 60. Scorul final a fost stabilit de Claudiu Petrila, în minutul 87.

La finalul partidei din Gruia, Dan Petrescu a spus că, în ciuda victoriei, echipa sa a făcut multe greșeli. În plus, antrenorul lui CFR Cluj s-a arătat din nou nemulțumit de înjumătățirea punctelor la intrarea în play-off și de faptul că echipa sa nu este deja campioană.

"Nu știu dacă am mai câștigat la un așa scor. Au fost foarte multe victorii. Poate pe la Urziceni, dar nu cred că 6-0. Chiar dacă scorul arată foarte bine, n-a fost un meci perfect. Am avut multe greșeli pe care trebuie să le reparăm în meciurile cu FCSB și Craiova. Merită felicitări, spiritul a fost excelent, iar toți jucătorii au dat ce au avut mai bun. Am avut o perioadă în care am luat goluri în minutul 96 la Craiova. Am luat roțu cu FCSB și se stricase tot ce era făcut, eu nu mai eram antrenor bun, ei nu mai erau buni. N-a fost niciun declic, ne-am antrenat bine, dar n-am câștigat nimic. Avem 92 de puncte, dar campionatul e cum e și nu suntem unde trebuie să fim. Trebuia să sărbătorim pentru că punctele au fost făcute dacă nu erau luate. Degeaba am bătut azi cu 6-0 dacă nu luăm un trofeu în brațe la final. Mai avem de suferit. Vedem ce se întâmplă mâine, după care la treabă pentru meciul cu Craiova.

Eu aș fi vrut să rămân Craiova în lupta la titlu, dar sper să se contreze și să joace pentru locul 2. Dacă ei câștigă mâine, au șanse mari la locul 2, depinde numai de ei.

Manea s-a pregătit excelent în ultimele 10 zile și a venit fructul pregătirii. Motivație au toți fotbaliștii, dar motivația de a te pregăti pentru a câștiga nu o au toți. Să nu credeți că e numai parfum peste tot. Orice antrenor are probleme, dar când jucătorii se antrenează 100%, viața e mai ușoară. Manea a făcut un meci excelent, cel mai bun meci al lui de când e la CFR Cluj. Merită toate felicitările, el și toată echipa.

Eu mereu am avut încredere în Păun, d-aia l-am și băgat titular. Putea să mai dea două goluri azi. El are probleme în fața porții că vrea să fie prea frumos. I-am zis să bage șpițul, orice. Astăzi a făcut asta la prima fază și a intrat.

Petrila, când intră de pe bancă, dă gol meci după meci. Când e titular, suferă. Eu zic că a făcut un campionat excelent și merită felicitat, mai ales că el e U21 și poate juca și fără să fie under", a spus Dan Petrescu.

CFR Cluj a ajuns la 54 de puncte și mută, astfel, presiunea pe FCSB, care este la cinci puncte în spate, cu un meci mai puțin, cel cu Universitatea Craiova.

Dacă vicecampioana va pierde în Bănie, iar CFR va câștiga în fața echipei lui Laurențiu Reghecampf în etapa următoare, atunci CFR va fi, pentru a cincea oară la rând, campioana României, cu o etapă înainte de finalul campionatului.