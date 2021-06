"Dadeam 200 000, nu mai mult. A cazut!" Anunt de ultima ora al lui Becali dupa negocierile cu clubul! La ce jucator a renuntat

Gigi Becali nu va mai continua discutiile cu Sepsi pentru transferul lui Ninaj.

Dioszegi i-a cerut 600 000 de euro pe fotbalistul slovac in varsta de 27 de ani. Becali s-a oprit cu oferta la 200 000. Patronul FCSB era gata sa accepte plata a pana la 25% dintr-un transfer ulterior.

"Dadeam 200 000 de euro, dar nu mai mult. A picat. Era vorba ca las si 25% procent dintr-un transfer viitor. O sa mai iau un fundas central", a spus Becali pentru as.ro.

Ninaj are peste 1,90, incadrandu-se perfect in noul profil de fundas central cautat de Becali. Fotbliastul a fost titular in mod constant la Sepsi dupa transferul de la Fortuna Sittard. Are 12 aparitii in Liga 1 atat in centrul apararii, cat si la mijloc.