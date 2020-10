"Daca te batea Dinamo, radeau toti de tine!" Banel Nicolita isi aminteste emotiile unui derby FCSB - Dinamo! Cum traia duelurile fostul mijlocas al ros-albastrilor

Banel Nicolita a evoluat la FCSB in 263 de partide, in perioada 2005 - 2011. Fostul mijlocas dreapta al ros-albastrilor a prins nu mai putin de 13 derby-uri cu Dinamo si isi aminteste pana astazi emotiile pe care le traia inaintea meciului. Derby-ul preferat al lui Nicolita a fost cel in care a debutat, in sezonul 2004 - 2005:

"Cel in care am debutat, cand am castigat cu 1-0 in minutul 86. Atunci a inscris Dica, in 2004 - 2005.

Nu dormeam o saptamana inainte de meci. Emotii si stresul acela, pentru ca daca te batea Dinamo, radeau toti de tine", a spus Banel Nicolita, pentru Telekom Sport.

Banel Nicolita: "Ne certam, ne si loveam"

Fostul mijlocas al FCSB-ului a dezvaluit si jucatorul cu care purta cele mai intense lupte in timpul derby-urilor.

"Pulhac, pentru ca el era fundas stanga, eu mijlocas dreapta si tot timpul ne certam, ne si loveam, dar dupa meci eram prieteni", a mai dezvaluit Banel.

