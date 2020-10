Favorita CLAR in DERBY?! "Are sanse mari sa castige, sunt convins de asta!" Ioan Andone a ales invingatoarea din duelul FCSB - Dinamo

Derby-ul FCSB - Dinamo va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro, de la 21:00.

Ioan Andone, fost antrenor la Dinamo si actual presedinte la FC Voluntari, a vorbit despre cel mai asteptat duel al Ligii 1.

Andone crede ca Dinamo porneste ca mare favorita in derby-ul din aceasta seara, iar principalul argument este legat de problemele pe care FCSB le-a avut in ultima perioada din cauza infectiilor cu Covid-19.

Ros-albastrii si-au recuperat aproape toti jucatorii care erau pozitivi, mai putin pe fundasul Marius Briceag, insa este greu de crezut ca acestia sa poata fi la un nivel optim dupa doua saptamani de pauza:

"Cu problemele pe care le are acum FCSB, le va fi foarte greu. Dinamo poate profita de chestia asta, poate profita si poate castiga meciul. Indiferent ca Cosmin Contra nu a avut timp de a lucra, de a-si implementa sistemul foarte bine, sunt convins ca Dinamo are sanse mari sa castige", a spus Ioan Andone, pentru Telekom Sport.

Ioan Andone: "FCSB - Dinamo ramane un derby, ma uit cu palcere tot timpul"

Oficialul lui Voluntari spune ca exista in continuare un interes major pentru meciurile dintre cele doua echipe, chiar daca nu mai este la nivelul anilor precedenti:

"Eu cred ca si acum exista interes. Nu mai exista interesul de atunci, cand erau jucatorii celor doua echipe, marea majoritate faceau parte din echipa nationala, erau cei mai buni jucatori din Romania. Acum, un jucator tanar, care joaca foarte putin, imediat se transfera in strainatate. Dar ramane un derby, ma uit cu placere tot timpul.

O sa fie interesant, in conditiile in care Cosmin Contra s-a reintors, are un lot bun, un lot cu jucatori cu experienta... le lipseste omogenitatea, dar valoare au", a mai spus Ioan Andone.