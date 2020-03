"Cum sa-l aduci?! Nu ar fi corect!" Duckadam, bariera in fata ultimului jucator pe care il vrea Becali! Ce spune de transfer

FCSB ar putea sa-l aduca pe Cosmin Vatca (37 de ani) pentru a acoperi golul lasat de plecarea lui Balgradean.

Aducerea lui Vatca la FCSB nu este pe placul lui Helmut Duckadam. Presedintele de onoare al ros-albastrilor spune ca portarul de 37 de ani nu poate fi o solutie pentru FCSB si ar fi o lipsa de respect fata de Andrei Vlad, actualul titular din echipa lui Bogdan Vintila.

"Cum sa il aduci pe Vatca, un portar care n-a mai jucat din august? N-ar fi corect fata de Andrei Vlad, care e peste el in acest moment.

Daca intr-adevar se doreste aducerea unui goalkeeper, cred ca Florin Nita este cea mai buna optiune pentru noi, fiind un stelist adevarat. Insa transferul sau nu se poate concretiza acum", a spus Duckadam la digi.

Cosmin Vatca: "Am o datorie morala fata de Gigi Becali!"

Portarul de 37 de ani spune ca nu a fost contactat de nimeni pana in acest moment, dar nu exclude o revenire la FCSB. Vatca a mai aparat poarta ros-albastrilor in perioada 2007-2010:

"Am auzit si eu ceva de un interes, dar nu am vorbit inca cu nimeni. O sa ma gandesc foarte bine zilele acestea si voi lua o decizie. In fotbal se poate orice. Daca ma gandesc bine am o datorie morala fata de Gigi Becali, care a dat bani pe mine, cand m-a luat de la Otelul si am plecat gratis", a spus Vatca pentru prosport.