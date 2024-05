Cum a ripostat Alex Băluță după ce a fost înjurat de fanii Universității Craiova

Alex Băluță (30 de ani) s-a consacrat la Universitatea Craiova într-un trident ofensiv letal, alături de Alex Mitriță și Gustavo, iar fanii olteni n-au uitat că "Mertens" putea ajunge la gruparea lui Mihai Rotaru după ce s-a despărțit de formația maghiară Akademia Puskas.

Rotaru a insistat să-l transfere pe atacant, însă Băluță a ales FCSB. Dacă la început nu a avut evoluții concludente la gruparea roș-albastră, treptat s-a impus și a devenit un jucător de bază.

Și patronul campioanei, Gigi Becali, a început să-l admire și să-l ceară în echipă meci de meci. În partida luni seara de la Craiova, fanii olteni i-au pregătit un tratament special lui Băluță. L-au înjurat la fiecare atingere de minge.

La finalul confruntării, Băluță a fost întrebat în privința reacției fanilor care în trecut îl aplaudau la scenă deschisă.

”Uneori nu e tocmai plăcut că toată lumea te înjură. Ăsta e nivelul lor. Așa sunt oamenii aici. Ne-am simțit obosiți. Am sărbătorit prea mult titlul și poate de aia. Glumesc, desigur. Am avut multe ocazii și am primit ușor golurile. Puteam să egalăm la penalty sau la ocazia lui Tavi Popescu.

Așteptăm cu nerăbdare acel meci cu CFR Cluj. Merităm pe deplin. Nu va fi un meci ușor. Avem timp să ne refacem până la meciul cu ei. Îmi doresc din tot sufletul să dat tot ce am mai buni", a declarat Alex Băluță, potrivit Digisport.