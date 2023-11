Cum a făcut Sorin Cârțu în vestiarul Universității Craiova: „Nu ai voie! Intră, mă, nervos, nu relaxat”

Fostul antrenor al „leilor” din Băniei este de părere că noul antrenor al Craiovei ar trebuie să aibă o abordare mai directă cu jucătorii și să nu-i ia cu ușurelul.

„Nu știu ce sa zic, nu-l cunosc (n.r. - pe Petev, noul antrenor al Craiovei). Din ce repezintă ca și CV, arată bine. E tânăr, poate să muncească. Să vă spun ceva, asa se spunea și de mine și pâna la urmă (n.r. - că e conflictual)...

Ar trebui la echipa asta ce am făcut eu. Mi-am spus scaunul invers și am zis ‘Care e treaba mă?’ I-am strâns pe toți în vestiar și am avut o discuție. Știi cum au tăcut? D-aia am făcut atunci 19 meciuri bune (n.r. - când era antrenor cu Săndoi). Nu merge că stai cu ușurica.

Am rupt pisica în două. Era unul pe masa de masaj, stătea cu căștile în urechi și i le-am luat ‘Ce faci, mă, cu alea?’ 'Mă relaxez’. Nu ai voie, intră, mă, nervos, nu relaxat! Dacă treci pe lânga vestiar înainte de meci, zici că treci pe lânga un bar.. Muzică. Mie nu îmi plac astea, mereu le-am interzis.

Mie nu îmi place cum stau fizic, sincer. Când fizicul nu e bun, nu poți să faci nimic, execuții, tactică, absolut nimic. Intervine oboseala și creierul nu mai corespunde așa cum trebuie.

Nu știu cum poate să rezolve asta în momentul ăsta. Abia în iarnă. Nu mai aleargă nimeni acum... Mi-a zis cineva de aici de la juniori că pregătirea fizică se face cu mingea acum. Bravo, mă! Unde ați văzut voi așa ceva?”, a spus Sorin Cârțu, potrivit Digisport.

Ivailo Petev, noul antrenor al Universității Craiova

Universitatea Craiova l-a numit antrenor pe bulgarul Ivailo Petev în urmă cu patru zile.

Petev (48 ani), fost mijlocaş, a antrenat printre altele naţionalele Bulgariei şi ale Bosnia-Herţegovina, iar ultima oară a pregătit-o pe Ludogoreţ Razgrad. Tehnicianul bulgar a mai activat la Levski Sofia sau Dinamo Zagreb.

Petev este al patrulea antrenor al echipei din Bănie în acest sezon, după Eugen Neagoe (etapele 1-2), Laurenţiu Reghecampf (etapele 3-9), Corneliu Papură (etapele 10-15).