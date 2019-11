Culio pleaca de la CFR, dar nu se lasa! Surpriza uriasa: jucatorul care a scris istorie in Gruia si-a facut deja planul! Viitorul Eroului de pe Olimpico

Ajuns la 36 de ani, Emmanuel Culio spune ca se afla la ultimul sau sezon in tricoul CFR-ului. Dorit si dupa retragere in conducerea clubului, argentinianul are, insa, alte planuri: el vrea sa mai joace la o echipa.

Emmanuel Culio se afla la ultimul sau sezon in tricoul CFR-ului. Acesta spune ca formatia din Gruia nu este, insa, ultima din cariera sa. Chiar daca are 36 de ani, "Eroul de pe Olimpico" vrea sa mai joace fotbal.

Culio a afirmat dupa CFR Cluj 3-0 Academica Clinceni ca va pleca la vara de la CFR, dar a spus ca nu va agata ghetele in cui.

Culio: "E ultimul an la CFR. Dar nu ma las de fotbal"

"Nu ma las. Cred ca va fi ultimul an la CFR. Asta e ultimul an si vreau sa dau tot pe teren, asa cum am facut de cand am venit aici, din 2007 pana in 2011 si acum, la a doua aventura. Tot timpul am dat tot ce am avut mai bun pe teren. Si acum vreau sa dau totul pentru ca va fi ultimul an la CFR", a spus Culio.

Emmanuel Culio a castigat patru titluri ale Ligii 1 cu CFR, doua Cupe si doua Supercupe. El a fost protagonistul celui mai tare meci din istoria CFR-ului in cupele europene: victoria impotriva Romei pe Olimpico, in Liga Campionilor.