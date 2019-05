"Cu lotul facut in iarna ne descurcam mai bine in play-off ca 2-3 echipe de acolo!" Atacul lui Rednic dupa egalul de la Sibiu! Anunta noi transferuri: "Mai avem nevoie de 4-5 jucatori!"

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Dinamo a facut 0-0 cu Hermannstadt si ramane la 1 punct sub Gaz Metan in clasamentul din play-out. Rednic era multumit dupa un meci cu putine ocazii.

"Mult mai greu (decat ne asteptam) cu suporterii in spate, am vazut si cu Chiajna. A fost un meci echilibrat, nu stiu daca am avut vreo ocazie in prima repriza. In a doua repriza am fost mai periculosi, am avut si o bara la final, cred ca e un rezultat echitabil.



Mi-as fi dorit mai mult, astazi am improvizat. E greu, ei au avut mai multa ambitie decat am avut noi. Stadion nou, terenul e cum e, sper sa se imbunatateasca aici conditiile daca vor ramane (in Liga 1). Trebuie sa ne intarim, deja suntem in discutii cu unii jucatori. Cred ca mai avem nevoie de 4-5 jucatori" a spus Rednic la Digi Sport.

Rednic, 'sageti' catre Astra si Sepsi

Antrenorul lui Dinamo considera ca Dinamo ar fi facut fata in play-off in dauna celor de la Astra si Sepsi, cele care au obtinut impreuna doar 4 puncte.

"Vreau sa le dau mai multe sanse jucatorilor pe care ii am la dispozitie, sa-i vad pe toti, sa nu dam drumul la vreun jucator si apoi sa regretam. Eu sunt sigur ca si cu lotul acesta facut in iarna, noi si Gaz Metan ne-am fi descurcat mai bine in play-off decat 2-3 echipe de acolo" a spus Mircea Rednic dupa partida.