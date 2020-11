Cu Dream Team-ul asta ne-am califica in grupele Champions League? Cum arata primul "11" al celor mai valorosi jucatori din Liga 1

Echipa Ligii 1 cu cei mai valorosi 11 jucatori valoreaza 32.8 milioane de euro.

Ultima echipa romaneasca calificata in grupele Champions League a fost FCSB, in sezonul 2013-2014. Dupa ce a trecut in preliminarii de Vardar Skopje, Dinamo Tbilisi si Legia Varsovia, "ros-albastrii" au terminat Grupa E, din care mai faceau parte Chelsea, Schalke si FC Basel, pe ultimul loc, cu doar trei puncte acumulate, dupa doua remize cu elvetienii si un egal cu germanii.

De atunci, mirajul zecilor de milioane oferite de UEFA si al unui loc la masa bogatilor a inceput sa fie tot mai indepartat, iar cluburile din Romania au lasat impresia ca ar avea nevoie de o selectionata a Ligii 1, ca sa aiba o sansa in plus pentru a razbate prin cele trei tururi preliminare si play-off. Iata cum ar arata un prim "11" format din cei mai valorosi jucatori din prima divizie din punct de vedere financiar, un veritabil Dream Team al Ligii 1, care ar avea, probabil, mai multe sorti de izbanda in atingerea grupelor Champions League.

PRIMUL "11":



MIRKO PIGLIACELLI (1.200.000 euro / CSU Craiova) - CRISTIAN MANEA (2.700.000 euro / CFR Cluj), ANDREI BURCA (1.800.000 euro / CFR Cluj), VIRGIL GHITA (1.200.000 euro / FC Viitorul), NICUSOR BANCU (2.000.000 euro / CSU Craiova) - ALEXANDRU CICALDAU (5.000.000 euro / CSU Craiova), ALEIX GARCIA (3.200.000 euro / Dinamo) - DENNIS MAN (5.000.000 euro / FCSB), CONSTANTIN BUDESCU (2.400.000 euro / Astra Giurgiu), FLORINEL COMAN (5.500.000 euro / FCSB) - BILLEL OMRANI (2.800.000 euro / CFR Cluj)

ALTI JUCATORI IDN LIGA 1 A CAROR COTA TRECE DE 1 MILION DE EURO:

FLORIN TANASE (2.200.000 euro / FCSB)

ELVIR KOLJICI (1.800.000 euro / CSU Craiova)

DAMJAN DJOKOVICI (1.700.000 euro / CFR Cluj)

DARIUS OLARU (1.600.000 euro / FCSB)

ALEXANDRU PAUN (1.500.000 euro / CFR Cluj)

BRADLEY DE NOOIJER (1.200.000 euro / FC Viitorul)

RADU BOBOC (1.200.000 euro / FC Viitorul)

RISTO RADUNOVICI (1.100.000 euro / Astra Giurgiu)

MARIO CAMORA (1.100.000 euro / CFR Cluj)

DAN NISTOR (1.100.000 euro / CSU Craiova)

CRISTIAN BALGRADEAN (1.000.000 euro / CFR Cluj)

ROMARIO BENZAR (1.000.000. euro / FC Viitorul)

IULIAN CRISTEA (1.000.000 euro / FCSB)

ANDREI CHINDRIS (1.000.000 euro / FC Botosani)

ALEXANDRU MATEIU (1.000.000 euro / CSU Craiova)

CIPRIAN DEAC (1.000.000 euro / CFR Cluj)

ANDREI CIOBANU (1.000. 000 euro / FC Viitorul)

PAUL ANTON (1.000.000 euro / Dinamo)*

*Cotele stabilite de site-ul www.transfermarkt.com